Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze: Wetterausblick für Maria de la Salut (17.07.2024 bis 24.07.2024)

Wetterprognose für Maria de la Salut – Sommerlich Heiß mit Klarer Sicht

Die kleinen Gemeinden Mallorcas bereiten sich in diesen Tagen auf eine Serie sonniger und heißer Tage vor, und Maria de la Salut bildet da keine Ausnahme. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 17. Juli 2024 bis zum 24. Juli 2024 werfen.

Höhepunkt der Sommerhitze: Erwartungen für Mitte Juli

Am Mittwoch, den 17. Juli, beginnt die Woche in Maria de la Salut mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 30°C. Es ist ideal, die Strände zu genießen oder an einer der vielen Outdoor-Aktivitäten auf der Insel teilzunehmen. Mit einer sanften Brise von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39% bietet der Tag auch perfekte Bedingungen für eine Entdeckungstour durch die charmanten Gassen des Dorfes.

Für Donnerstag, den 18. Juli, wird das Quecksilber auf beeindruckende 36°C klettern. Der klare Himmel lädt weiterhin zu Sonnenbad und Wassersport ein. Gleichzeitig empfiehlt es sich, inseltypische Schattenplätze aufzusuchen und viel zu trinken, um der erhöhten Hitze und dem sinkenden Feuchtigkeitsgehalt der Luft, der auf 21% fällt, zu begegnen.

Wochenendvorschau: Fortsetzung der Hitze mit Slighter Cloud Decke

Die Temperaturen bleiben auch am Freitag, 19. Juli, und Samstag, 20. Juli, weiterhin hoch. Mit 38°C und sogar 39°C verweilt das Thermometer im roten Bereich, während der Himmel größtenteils klar bleibt, unterbrochen von vereinzelten Wolken. Auch der Wind bleibt mit 4-7 km/h moderat.

Ein leichtes Umschwünge zeigt sich dann am Sonntag, 21. Juli, wenn die Temperaturen auf 29°C zurückgehen und sich einige wenige Wolken am Himmel zeigen. In Kombination mit der leicht erhöhten Feuchtigkeit von 47% und einem frischen Wind von 8 km/h erlebt man einen angenehmen Auftakt in die zweite Wochenhälfte.

Start in die neue Woche: Beständige Temperaturen und Sonnenschein

Zum Beginn der neuen Woche erwartet uns in Maria de la Salut anhaltend schönes Wetter mit Tagestemperaturen um die 33°C und 32°C am Montag (22. Juli) und Dienstag (23. Juli). Der klare Himmel sorgt weiterhin für viel Sonnenschein, während die Luftfeuchtigkeit zwischen 37% und 40% bleibt.

Am Mittwoch, den 24. Juli, sehen wir einige verstreute Wolken am Himmel, die aber nichts an den angenehm warmen Bedingungen ändern. Die Temperaturen liegen mit 31°C immer noch im höheren Bereich, und es herrscht eine mäßige Feuchtigkeit von 49%.

Tipps zum Genießen des Sommerwetters in Maria de la Salut

Vergessen Sie nicht, sich angemessen vor der Sonne zu schützen, insbesondere in den Stunden des Tageshöchststands zwischen Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und Sonnenuntergang ungefähr um 19:13 Uhr. Suchen Sie Schatten und ruhige Plätze auf, um sich vor der sengenden Hitze der Mittagszeit zu schützen.

