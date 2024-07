Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Das 7-Tage-Wetter für Calvià, Mallorca (17.7.2024)

Sommerliches Wetter in Calvià: Genießen Sie die Sonne und warme Tage auf Mallorca

Calvià begrüßt Einwohner und Besucher dieser Woche mit herrlichem Sommerwetter und einem nahezu makellosen blauen Himmel. Die Prognose verspricht gleich mehrere Tage strahlenden Sonnenscheins, begleitet von angenehmen Temperaturen, die Sommeraktivitäten im Freien perfekt machen.

Wetteraussichten für Calvià vom 17.07.2024 bis 24.07.2024

Beginnend mit dem 17.7.2024 zeigt sich das Wetter in Calvià von seiner besten Seite. Die Temperaturen erreichen sommerliche 29°C, begleitet von einem klaren Himmel. Die Brise ist mit 4 km/h mild und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51 %. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:15 Uhr.

Der Folgetag, der 18.7.2024, bleibt ebenso angenehm mit gleichen Temperaturwerten und einer ruhigen Windbewegung. Die Luftdruckverhältnisse sind stabil, was auf weiterhin beständiges Wetter hindeutet.

Am 19.7.2024 klettern die Temperaturen sogar auf 30°C, und nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen. Eine ideale Gelegenheit, um die zahlreichen Strände und Buchten rund um Calvià zu besuchen oder in der Natur zu wandern.

Das Wetterphänomen setzt sich bis zum 20.7.2024 fort, mit einem wolkenlosen Himmel und Windstärken, die weiterhin moderat bleiben. Beachten Sie den leichten Rückgang des Luftdrucks, der jedoch die Wetterlage nicht signifikant beeinträchtigen sollte.

Das Wochenende, insbesondere der 21.7. und 22.7.2024, verheißt unveränderte Sommerfreude. Obwohl die Luftfeuchtigkeit geringfügig ansteigt, bleibt das Wetter klar und warm. Der Sonntag zeigt sich nochmals von seiner besten Seite mit einem strahlenden Himmel und angenehm frischen Morgenwinden.

Zum Abschluss der Woche, am 23.7. und 24.7.2024, kündigt sich eine kleine Wetteränderung an. Während die Temperaturen auf angenehme 27°C fallen, bleibt es auch bei einer leichten Zunahme der Wolkenbedeckung weitgehend sonnig, was angenehme Abende verspricht.

Perfektes Wetter für Unternehmungen in Calvià

Abschließend bietet die Wetterwoche in Calvià ideale Bedingungen für alle, die den Sommer im Freien voll auskosten möchten. Egal ob am Strand entspannen, Wandern in der Tramuntana oder einfach nur die mediterrane Lebensweise genießen – das Wetter spielt mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:28:28. +++