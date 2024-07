Wetter Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und hohe Temperaturen - Die Wettervorhersage für die KW 30 vom 17. Juli bis 24. Juli 2024 (17.7.2024)

Wetter in Santa Eugènia 17. Juli 2024 bis 24. Juli 2024

Santa EugèniaSanta Eugènia begrüßt seine Bewohner und Besucher diese Woche mit strahlendem Sonnenschein und sommerlich hohen Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen. Wir erleben typisch mediterranes Wetter, das ideal für jegliche Aktivitäten unter blauem Himmel ist.

Die kommenden Tage im sonnigen Santa Eugènia

Die kommenden Tage im sonnigen Santa Eugènia Der Beginn der Woche startet mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die mit 33°C am 17. Juli bereits eine heiße Atmosphäre schaffen. Der Wind bleibt mit 6 km/h angenehm leicht, während die niedrige Luftfeuchtigkeit von 29% für ein behagliches Klima sorgt. Am 18. Juli steigt das Quecksilber weiter auf beeindruckende 37°C unter einem ebenso klaren Himmel, gefolgt von einem leicht bewölkten 19. Juli, der mit 38°C den Höhepunkt der Woche darstellt.

Der 20. Juli überzeugt ebenfalls mit purer Sonne und 37°C, allerdings können die etwas angestiegenen Windgeschwindigkeiten von 6 km/h für eine erfrischendere Brise auf der Haut sorgen. In den darauffolgenden Tagen nimmt die Temperatur etwas ab: Am 21. Juli verzeichnet man bei nur wenigen Wolken 31°C, während am 22. und 23. Juli mit 32°C bzw. 33°C der klare Himmel weiterhin dominiert.

Ausblick gegen Ende der Woche

Ausblick gegen Ende der Woche Die letzte Station unserer Wetterprognose bildet der 24. Juli, welcher mit 31°C und vereinzelten Wolken eine kleine Abkühlung verspricht.

Zu den Sonnenauf- und -untergangszeiten: Wir genießen lange Sommertage, bei denen uns die Sonne täglich ab circa 4:35 Uhr begrüßt und bis weit nach 19:00 Uhr erhellt – optimale Bedingungen, um das mediterrane Leben in Mallorca voll auszukosten.

Fazit zur Wetterlage in Santa Eugènia

Fazit zur Wetterlage in Santa Eugènia Zusammenfassend erwartet Santa Eugènia Himmlisches Wetter mit viel Sonne und sommerlicher Hitze, was diesen Zeitabschnitt zum idealen Kandidaten für verschiedenste Sommeraktivitäten macht. Ob Wandern, Strandbesuche oder kulturelle Events im Freien – das Wetter spielt mit! Mit angenehmen Abendtemperaturen können sowohl Einheimische als auch Urlauber unvergessliche Nächte erleben und das mediterrane Flair der Insel genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:49:14. +++