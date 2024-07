Wetteraussichten in Manacor: Sonnige Julitage mit steigenden Temperaturen (17.7.2024)

Wetterprognose für Manacor vom 17.07.2024 bis 24.07.2024

Der Juli zeigt sich in Manacor von seiner angenehm warmen Seite: Mit einem stabilen Hochdruckgebiet über der Region genießen Einheimische und Urlauber klarsten Himmels und sommerliche Temperaturen. Hier finden Sie alle Details zur Wetterlage und den täglichen Vorhersagen im Überblick.

Herrlicher Sonnenschein und ansteigende Temperaturen

Zum Beginn dieser Woche begrüßt uns in Manacor ein klarer Himmel und angenehm warme 29°C. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten um die 7 km/h bringt eine erfrischende Brise in die sommerliche Wärme. Die Frühaufsteher können einen spektakulären Sonnenaufgang um 4:33 Uhr genießen, während der Sonnenuntergang um 19:12 Uhr den Tag beschließt.

Der folgende Tag, der 18. Juli, verspricht ähnlich idyllische Bedingungen mit einem klaren Himmel und nochmals leicht erhöhten Temperaturen von ca. 30°C. Optimale Bedingungen, um die vielfältigen Strände und Buchten rund um Manacor zu erkunden oder einen Ausflug ins Landesinnere zu planen.

Am 19. Juli erreichen uns ein paar vereinzelte Wolken, welche die Sonne jedoch nicht signifikant behindern werden. Das Thermometer klettert weiter auf bis zu 32°C, die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf angenehme 35%.

Hochsommer in Manacor: Spitzenwerte Ende der Woche

Der Höhepunkt dieser sommerlichen Wetterphase ist für den 20. Juli prognostiziert mit Spitzenwerten um die 34°C und weiterhin nur geringer Wolkendecke. Seien Sie auf verstärkte Sonnenexposition vorbereitet und denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz.

Das Wochenende erleben wir mit leicht abgekühlten, aber immer noch hochsommerlichen 29°C und einer angenehmen Brise. Ideal, um die Abende im Freien zu verbringen und das mediterrane Flair Manacors in vollen Zügen zu genießen.

Die darauffolgenden Tage bis zum 24. Juli zeigen sich leicht bewölkt, was jedoch der Sommerstimmung keinen Abbruch tut. Die Temperaturen pendeln sich auf angenehme 28-29°C ein. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Aktivitäten sowohl am Tag als auch am Abend.

Ausblick auf das Wetter in Manacor

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:39:49. +++