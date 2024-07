Wettervorhersage Llubí: Hohe Temperaturen und überwiegend klarer Himmel vom 17.7. bis 24.7.2024 (17.7.2024)

Ausgezeichnete Aussichten: Sommerliches Wetter bestimmt die kommende Woche in Llubí

Freuen Sie sich auf sonnige Tage in Llubí! Mit einer klar dominierenden Sonnenschein-Periode und sehr warmen Temperaturen steht uns eine optimale Woche für alle Sommeraktivitäßen bevor. Hier ist eine detaillierte Wettervorhersage für die Zeit vom 17. Juli bis zum 24. Juli 2024.

Sonnenschein und Sommerhitze in Llubí

Beginnend am Mittwoch, den 17. Juli, können wir uns über einen klaren Himmel mit Höchsttemperaturen von 31°C freuen. Eine sanfte Brise mit nur 7 km/h windet durch Llubí, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 36%. Perfekte Bedingungen für einen Besuch am Strand oder einen gemütlichen Café-Besuch im Freien.

Der Donnerstag bleibt mit 37°C weiterhin trocken und schenkt uns einen klaren, weiten Himmel, begleitet von einer schwachen Windstille mit nur 4 km/h. Bei solchen Temperaturen ist es ratsam, ausreichend zu trinken und der prallen Mittagssonne auszuweichen.

Die heißeste Phase erreicht uns am Freitag, mit einer kaum glaubhaften Spitze von 40°C und leichter Bewölkung, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 13% sinkt. In diesen Tagen wird das Schwimmbad oder das Meer zur besten Abkühlung.

Das Wochenende hält die heiß-würzige Stimmung aufrecht. Am Samstag erwarten Sie klare Himmel mit 39°C und am Sonntag eine angenehmere 30°C mit einigen Wolken am Himmel. Immer noch ideal für alle Freizeitpläne unter freiem Himmel.

Die neue Woche behält die sommerliche Wärme bei

Die folgenden Tage halten das hochsommerliche Niveau: Montag und Dienstag prognostizieren erneut klaren Himmel mit Temperaturen von ​​33°C, während der Mittwoch leicht bewölkt bleibt, aber mit 31°C immer noch sehr warm ist.

Wetterübersicht und Tipps für die kommende Woche

Zusammenfassend bietet die Woche viel Sonne und hohe Temperaturen mit kleinere Abwechslungen zwischen klarem Himmel und einigen wenigen Wolken. Auch wenn die Nächte nicht viel Kühle bringen, bleiben sie mit Temperaturen im hohen 20er-Bereich angenehm.

Denken Sie daran, in der Hitze des Tages Schatten zu suchen, gut zu hydratieren und Sonnenschutz zu verwenden. Die langen Sommerabende sind ideal für Outdoor-Aktivitäten, nutzen Sie die Gelegenheit!

Halten Sie sich auf dem Laufenden mit der täglichen Wettervorhersage und genießen Sie Ihren Sommer in Llubí in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:38:22. +++