Wettervorhersage Son Servera: Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca vom 17. bis 24. Juli 2024 (17.7.2024)

Das Son Servera-Wetter: Ein sonniger Hochgenuss für Mallorca-Urlauber

Der mallorquinische Sommer in Son Servera präsentiert sich in voller Pracht. Besucher und Einheimische dürfen sich auf eine Woche voller Sonnenschein und gemäßigten Winden freuen, die ideale Bedingungen für sämtliche Freizeitaktivitäten bieten. Hier ist Ihre ausführliche Wettervorhersage für Son Servera für die Woche vom 17. bis 24. Juli 2024.

Wetterhighlights der Woche in Son Servera

Der Start in die Woche begrüßt uns am Mittwoch, den 17. Juli, mit angenehmen 26 Grad Celsius und einem strahlend klaren Himmel. Eine sanfte Brise mit gerade einmal 7 km/h begleitet den Tag und sorgt für eine perfekte Sommeratmosphäre.

Der Donnerstag zeigt sich ebenso gnädig mit 27 Grad und kaum einer Wolke am fast makellosen Blau des Himmels, während leicht abnehmende Windgeschwindigkeiten das Bild einer ruhigen Sommeridylle skizzieren.

Ein Hauch von Weiß ziert am Freitag den sonst blauen Himmel, da ein paar vereinzelte Wolken sichtbar werden. Mit 29 Grad erreicht die Wärme ihren vorläufigen Höhepunkt, wobei auch die Luftfeuchtigkeit mit 52% angenehm niedrig bleibt.

Am Samstag dürfen wir uns auf einen weiteren klaren Tag mit freundlichen Wolken und maximal 31 Grad vorbereiten, bevor am Sonntag eine leichte Abkühlung einsetzt, die uns wieder auf 26 Grad hinweist, immer begleitet von einigen hübschen Schönwetterwolken.

Stabile Wetterlage bis zum Wochenende

Von Montag bis Mittwoch bleibt das Wetterbild in Son Servera stabil: Eine Serie von klaren Tagen mit gleichbleibenden 26 Grad erwartet die Besucher und Einheimischen gleichermaßen. Die Windverhältnisse sind ideal für eine sanfte Brise am Abend. Zum Ende unserer Vorhersage sinkt die Temperatur am Donnerstag, den 24. Juli, einem weiteren klaren Tag, auf angenehme 25 Grad ab.

Mit Sonnenauf- und -untergängen, die das malerische Mallorca in einzigartiges Licht tauchen, etwa ab 4:33 Uhr morgens und bis runter zu 19:12 Uhr am Abend, sind lange und genussvolle Sommertage fast schon garantiert.

Wetterprognose zusammengefasst: Ihr 7-Tage-Trend für Son Servera

Sonnige Tage und laue Nächte vervollständigen das Bild eines perfekten Sommerwetters in Son Servera. Ideal für einen Urlaub oder Auszeit, um die Schönheit von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

