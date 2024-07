7-Tage-Wetterprognose für Andratx: Sonnenschein und milde Brisen (18.7.2024)

Sonniges Wetter dominiert die Woche in Andratx

Mit klarblauem Himmel und angenehmen Temperaturen wird Andratx in den kommenden Tagen von herrlichem Wetter verwöhnt. Unsere Wetterprognose verspricht ideale Bedingungen für alle, die das Freie genießen möchten. Hier ist ein genauer Blick auf das, was die Einheimischen und Besucher von Mallorcas bezaubernder Region Andratx erwarten können.

Wetterhighlights der Woche in Andratx

Donnerstag, 18. Juli 2024: Ein perfekter Start in die Woche mit klarem Himmel, die Temperaturen erreichen 26°C und der Wind hält sich dezent im Hintergrund mit leichten 3 km/h. Freitag, 19. Juli 2024: Die Sonne nimmt eine kurze Auszeit hinter überzogenen Wolken, bei weiterhin warmen 26°C. Ein leichter Wind mit 4 km/h begleitet den Tag. Samstag, 20. Juli 2024: Einige wenige Wolken zeigen sich am Himmel, doch die Temperaturen bleiben konstant bei 26°C. Die Brise frischt auf 5 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 69% steigt. Sonntag, 21. Juli 2024: Der klare Himmel kehrt zurück und gönnt Andratx einen herrlichen Tag mit einer Hochsttemperatur von 27°C und einer angenehmen Brise von 7 km/h. Montag, 22. Juli bis Mittwoch, 24. Juli 2024: Die folgenden Tage versprechen gleichbleibendes Wetter mit strahlendem Sonnenschein, Temperaturen um die 25°C und einer sanften Windgeschwindigkeit von 3-4 km/h. Donnerstag, 25. Juli 2024: Die Woche schließt ab mit sonnigem Wetter bei 25°C und einer leichten Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Im Laufe der Woche wird der Luftdruck stabil bleiben, was auf beständige Wetterbedingungen hinweist. Feuchtigkeit und Druckspitzen weisen keine extremen Schwankungen auf, so dass eine angenehme Zeit im Freien bevorsteht. Mit Sonnenauf- und Untergängen, die sich um 4:37 uur und 19:15 uur bewegen, können Besucher dieses malerischen Ortes ausgedehnte Tage unter der Mittelmeersonne genießen.

Tipps für Ihre Aktivitäten

Die vorhergesagten Wetterbedingungen sind ideal für lange Spaziergänge entlang der Küste, Erkundungstouren in der Natur oder entspannte Stunden an den Stränden von Andratx. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutz zu tragen, da der klare Himmel eine höhere UV-Belastung mit sich bringt. Abends, wenn die Temperaturen leicht zurückgehen, sind die Bedingungen perfekt für ein gemütliches Abendessen im Freien.

Bleiben Sie mit der Mallorcazeitung.es über die neusten Wettertrends und Nachrichten auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:21:59. +++