7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Sonnige Aussichten und milde Brisen (18.7.2024)

Das Wetter in Felanitx: Sonniger Hochgenuss Mitte Juli

Die Sommerzeit auf Mallorca ist für ihre angenehmen Temperaturen und klaren Himmel weithin bekannt. Besonders in FelanitxFelanitx, einer charmanten Stadt in der malerischen Landschaft der Insel, verspricht das Wetter in der kommenden Woche vom 18. Juli bis zum 25. Juli 2024 viel Sonnenschein und milde Windverhältnisse, die sowohl Einheimische als auch Touristen zu einer Vielzahl von Aktivitäten im Freien einladen.

Tägliche Temperaturen und Himmelklarheit

Den Start der Wetterwoche am Donnerstag, dem 18. Juli 2024, markiert ein klarer Himmel mit strahlendem Sonnenschein. Das Quecksilber steigt auf bequeme 31°C, und eine sanfte Brise mit lediglich 5 km/h wird kaum spürbar sein. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt locker-flockige 36 % und der Luftdruck präsentiert sich stabil bei 1019 hPa.

Wolken ziehen auf

Doch auch die Wolken machen sich bisweilen bemerkbar, so wird der Himmel am Freitag, dem 19. Juli, von vereinzelten Wolkenformationen überzogen sein. Bei dem kaum geänderten Wind bleibt es weiterhin warm mit Höchsttemperaturen von 32°C.

Am Samstag, dem 20. Juli, dürfen wir uns über ein weiteres warmes Leistungsshow mit 33°C und zerstreuten Wolken freuen, während am Sonntag, dem 21. Juli, Flächen aus fluffigen Wolken sichtbar werden, die Temperatur freundlich auf 29°C sinken lassen und für eine willkommene Erfrischung durch einen kräftigeren Wind von 10 km/h sorgen.

Beständiges Wetter in Felanitx

An den darauffolgenden Tagen umschmeichelt das Klima in Felanitx seine Besucher mit einem harmonischen Wechselspiel aus Sonnenstrahlen und milder Luft. Vom 22. bis zum 25. Juli scheint durchweg die Sonne bei Höchsttemperaturen von 29°C bis 30°C und lauen Windbewegungen zwischen 4 und 6 km/h. Die Luftdrucktabellen versprechen Stabilität, ein Zeichen für ungestörte Urlaubstage und ausgelassene Abende unter dem Sternenzelt von Felanitx.

Ausblick auf Sonnenauf- und Untergänge

Wer die frühen Stunden mag, wird die Sonnenaufgänge in dieser Woche lieben. Sie finden täglich in den frühen Morgenstunden zwischen 4:35 und 4:40 Uhr statt, ideal für einen beruhigenden Spaziergang entlang der Küste. Am Abend begleiten wunderbare Sonnenuntergänge das Ende des Tages – romantisch und jedes Mal aufs Neue einzigartig – und treten zwischen 19:6 und 19:11 Uhr in Erscheinung.

Zusammenfassend verspricht die Wetterprognose für Felanitx für die anstehende Woche vorwiegend sonnige Tage mit angenehmen Temperaturen, die einen perfekten Rahmen für jegliche Art von Sommeraktivitäten bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:30:51. +++