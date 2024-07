Atemberaubendes Sommerwetter in Escorca: Sonnenschein und milde Brisen vom 18.07.2024 bis zum 25.07.2024

Strahlender Sonnenschein und sanfte Sommerbrisen in Escorca

Die kommende Woche in Escorca verspricht ein wahres Fest für Sonnenanbeter und Liebhaber des perfekten Sommerwetters zu werden. Mit durchgehend klarem Himmel und milden Windgeschwindigkeiten wird das Wetter auf Mallorca seine magischen Momente haben. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für die Zeitspanne vom 18. Juli 2024 bis zum 25. Juli 2024.

Entspannte Tage unter der mediterranen Sonne

Am Donnerstag, den 18. Juli, strahlt die Sonne ungehindert und erhitzt die Atmosphäre auf angenehme 32°C. Ein leichter Wind zieht mit lediglich 2 km/h durch die Luft, während die Luftfeuchtigkeit bei 28% bleibt, was für ein kaum spürbares Schwitzen sorgt.

Der Freitag bringt eine geringfügige Abkühlung auf 31°C, begleitet von einigen vereinzelten Wolken. Doch keine Sorge: Diese Wolken lockern die Sonneneinstrahlung nur leicht auf, während der Wind auf 3 km/h ansteigt und die Luftfeuchtigkeit bei 32% liegt.

Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Das Wochenende startet mit leicht verstreuten Wolken am Samstag, doch die Sonne bleibt mit 32°C und einem dezenten Wind von 3 km/h weiterhin der Star des Tages. An diesem Tag wird die Luft etwas schwüler mit einer Feuchtigkeit von 30%, was jedoch die Urlaubsstimmung nicht trüben sollte.

Am Sonntag, den 21. Juli, senken sich die Temperaturen auf erfrischende 25°C. Erfreuen Sie sich an einem klaren Himmel und einer angenehmen Brise von 8 km/h. Diese Abkühlung könnte der perfekte Moment für eine ausgedehnte Wanderung oder eine Radtour durch die malerische Landschaft Escorcas sein.

Zauberhafte Abende und gemäßigte Nächte

Die darauf folgenden Tage behalten die positive Tendenz bei, mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen um die 27°C. Während die Windverhältnisse beständig bleiben, nehmen Feuchtigkeit und Druck geringe Schwankungen vor, was zu einem idealen Klima für abendliche Spaziergänge oder nächtliche Terrassen-Dinner beiträgt.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten versprechen stets ausgedehnte Tage, ideal, um jedes mögliche Outdoor-Vergnügen voll auszukosten. Der wöchentliche Sonnenaufgang findet zwischen 4:35 Uhr und 4:41 Uhr statt, während der Sonnenuntergang das Ende des Tages zwischen 19:08 Uhr und 19:14 Uhr einläutet.

Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand und genießen Sie die himmlischen Tage in Escorca. Ihre Vorfreude auf den perfekten Mallorca-Urlaub sollte jetzt grenzenlos sein!

