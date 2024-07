Heiße Sommertage auf Mallorca: 7-Tage-Wetterprognose für Inca mit strahlendem Himmel (18.7.2024)

Sommerhitze setzt sich in Inca fort - Die Wetteraussichten bis 25. Juli 2024

Die Sonne regiert hoch über Inca, und für unsere Region ist in den nächsten Tagen weiterhin hohe Sommerhitze vorhergesagt. Die Wetterprognose vom 18. bis zum 25. Juli verspricht bis auf wenige Wolkenformationen vornehmlich klaren Himmel - die perfekte Gelegenheit, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Hitzewelle hält an: Wetterübersicht für Inca

Am Donnerstag, den 18. Juli, beginnt die Woche mit einem Spitzenwert von 37 Grad Celsius bei klarem Himmel. Ein leichter Wind weht durch die Straßen Incas und sorgt für etwas Abkühlung bei einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 15 Prozent. Mit einem leichten Nordostwind von nur 4 km/h und einem Sonnenaufgang um 4:35 Uhr sowie einem Sonnenuntergang um 19:13 Uhr können Sie einen langen, sonnigen Tag erwarten.

Am folgenden Tag, dem 19. Juli, erreicht das Thermometer immer noch beeindruckende 36 Grad, während der Himmel sich etwas ziert und vereinzelt von Wolken bedeckt wird. Bei gleicher Windgeschwindigkeit und einer minimal gestiegenen Luftfeuchtigkeit bereiten sich Einwohner und Besucher auf einen weiterhin sehr heißen Tag vor.

Zum Wochenende hin bleibt das sommerliche Klima beständig warm mit durchschnittlich 36 Grad am 20. und einem angenehmeren 29 Grad am 21. Juli bei nur leichten Wolken am Himmel. Auch in den folgenden Tagen behält Inca seine sommerliche Note bei Tagsüberwerten um die 30 Grad-Marke.

Strahlender Himmel: Wetterausblick für die Folgetage

Ab dem 22. Juli fällt die Kühle der Nacht von zuvor 29 auf angenehme 31 Grad ab, bei einem nahezu wolkenfreien Himmel und nur leichten Winden. Bei solch stabilen Bedingungen lädt Mallorca förmlich dazu ein, am Abend ein Glas guten Inselweins im Freien zu genießen, während die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwindet.

In den darauffolgenden Tagen bis zum 25. Juli hält das beständige Wetter an, mit einer sanften Brise und äußerst geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit. Perfekte Bedingungen für alle Urlauber und Einheimische, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten auf der Insel zu planen. Ob Sie die malerischen Straßen Incas erkunden wollen oder einen Abstecher an die nahegelegenen Strände wagen - das Wetter wird Ihnen hold sein!

Fazit

Die kommende Woche in Inca verspricht also all das, was man von einem optimalen Sommer auf Mallorca erwartet: Sehr hohe Temperaturen, einladende Abendstunden und viel Sonnenschein. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um die heißen Tage unbeschwert zu genießen.

