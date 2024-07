Hochsommerliches Wetter in Lloseta: Sonnenschein und hohe Temperaturen (18.7.2024)

Das aktuelle Wetter in Lloseta

Mit einem strahlend blauen Himmel und anhaltendem Sonnenschein begrüßt uns Lloseta in den nächsten Tagen. Die Hochsommerperiode ist in vollem Gange und die Temperaturen erreichen teils heiße Werte, die für die Zeit des Jahres geradezu typisch sind.

Wetteraussichten für Lloseta vom 18. bis 25. Juli 2024

Beginnen wir mit dem Donnerstag, dem 18. Juli 2024, an dem sich Einheimische und Besucher über angenehme 36 Grad und einen meist wolkenlosen Himmel freuen können. Der Wind bleibt mit 3 km/h leicht, während die Luftfeuchtigkeit bei lediglich 16% liegt, was die Hitze etwas erträglicher machen dürfte.

Am Freitag zeigt sich das Wetter dann leicht verändert mit einigen Wolken am Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 35 Grad hochsommerlich. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf.

Der Samstag folgt mit kleinen, zerstreuten Wolken, bringt aber weiterhin viel Sonne und gleichermaßen hohe Temperaturen von 35 Grad. Der Wind wird etwas spürbarer mit 6 km/h, die Luftfeuchtigkeit steigt dezent auf 20%.

Eine kleine Abkühlung ist dann am Sonntag zu spüren, an dem die Temperatur auf angenehme 28 Grad fällt. Der klare Himmel genießt weiterhin Vorrang, während der Wind mit 8 km/h spürbar ist und die Luftfeuchtigkeit auf 46% ansteigt.

Die darauffolgenden Tage versprechen stetiges Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen von 30 bis 31 Grad. Besonders der Montag lässt den Wind verebben und die Luftfeuchtigkeit auf wohlige 37% sinken.

Zum Ende unserer 7-Tage-Vorschau bleiben die Sonnenstunden in Lloseta ungetrübt: Der Mittwoch, der 24. Juli, und Donnerstag, der 25. Juli 2024, garantieren weiterhin viel Sonne bei 30 Grad und unterbrechen somit nicht das Muster anhaltender sommerlicher Tage in Lloseta.

Sonnenaufgang und -untergang in Lloseta

Die Sonne begrüßt uns in dieser Woche in Lloseta schon früh am Morgen. Der Sonnenaufgang lockt ab 4:35 Uhr die ersten Sonnenanbeter und setzt sich mit einer Minute Verzögerung je Tag kontinuierlich später. Der Sonnenuntergang markiert ab 19:13 Uhr den jeweiligen Abschluss des Hochsommertages und rückt Tag für Tag einige Minuten nach vorne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:32:43. +++