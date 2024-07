Sóller Wetterprognose: Sonnenschein und milde Temperaturen sorgen für perfekte Sommerwochen auf Mallorca (18.07.24 bis 25.07.24)

Strahlender Sonnenschein in Sóller – Ihre 7-Tage-Wetteraussicht

Sóller auf Mallorca, das charmante Städtchen umgeben von der Tramuntana, präsentiert sich in der Woche vom 18. Juli bis zum 25. Juli 2024 von seiner strahlenden Seite. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Periode voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen einstellen, die zu verschiedenen Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne einladen.

Wetter-Update Sóller: Ein Katz-und-Maus-Spiel mit einigen Wolken

Die kommende Woche startet am Donnerstag, dem 18. Juli, mit einem makellos klaren Himmel und einer Maximaltemperatur von 33°C. Die milde Brise mit nur 3 km/h Windgeschwindigkeit verspricht einen idealen Start in den Tag, während die Luftfeuchtigkeit sich auf angenehme 35% einpendelt und der Luftdruck bei stabilen 1019 hPa liegt.

Am Freitag, dem 19. Juli, zeigen sich zwar vereinzelt Wolken am Himmel, doch mit 31°C bleibt es sommerlich warm. Die gemäßigte Windgeschwindigkeit von 4 km/h lädt weiterhin zu ausgedehnten Strandspaziergängen oder gemütlichen Cafésitzungen in Söllers zauberhaften Gassen ein.

Herrlich mildes Klima ideal zum Wandern und Genießen

Das Wochenende wird eingeleitet mit Teilbewölkung am Samstag, dem 20. Juli, und bietet bei Temperaturen von bis zu 34°C einen perfekten Rahmen für Outdoor-Aktivitäten. Ein leichter Wind, niedrige Luftfeuchtigkeit und ein sanfter Druckabfall sollten keine Beeinträchtigung für eine Erkundungstour durch Sóllers malerische Umgebung darstellen.

Der Sonntag, den 21. Juli, begrüßt uns mit einem Temperaturrückgang auf 28°C und einen Hauch mehr Wind. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit könnte für eine willkommene Abkühlung sorgen, gerade rechtzeitig, um entspannt in die neue Woche zu gleiten.

Durchgehend pures Sommerglück in der neuen Woche

Mit einem endlosen azurblauen Himmel, der sich von Montag bis Mittwoch langzieht, sind die Tage gekennzeichnet durch eine Idealtemperatur von rund 30°C, was Sóller zu einem der liebsten Urlaubsorte auf Mallorca macht. Gerade die geringen Windgeschwindigkeiten und die überschaubare Luftfeuchtigkeit gewähren ungestörte Sonnenbäder und unvergessliche Abendessen unter freiem Himmel.

Der Abschluss der Wetterprognose zeigt für Donnerstag, den 25. Juli, eine leicht sinkende Tendenz in Temperatur und Feuchtigkeit. Mit 29°C und einem angenehmen Lüftchen bleibt Sóller ein Ort der Ruhe und des Genusses.

Detaillierte Tageslichtinformationen für Ihre Planung

Als besonders attraktiv erweist sich derzeit die Länge der Tage in Sóller. Mit Sonnenaufgängen um 4:40 Uhr und Sonnenuntergängen nach 19 Uhr ist ausreichend Zeit für ausgedehnte Unternehmungen gegeben – sei es der Besuch einer Finca, eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn oder ein entspanntes Sonnenbad am Port de Sóller.

Das perfekte Sóller-Wetter zum Träumen und Verweilen

Mit dieser Aussicht auf eine ideale Sommerwoche bleibt nur zu sagen: Packen Sie Ihre Koffer und lassen Sie sich vom Charme Sóllers und seinem perfekten Klima verzaubern. Das Wetter spielt mit – jetzt sind Sie am Zug!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:45:38. +++