Sommerfreuden in Manacor: Sonnige Aussichten und milde Brisen im Wochenausblick (18.7.2024)

Perfektes Urlaubswetter: Sonnige Tage und laue Abende in Manacor

Während sich Manacor auf eine weitere sommerliche Woche freut, können Einheimische und Turisten gleichermaßen die warmen Tage und angenehm kühlen Abende genießen. Der Wetterbericht verspricht eine Serie von klaren Himmeln und sanften Windschaukeln, die ideale Bedingungen für sämtliche Outdoor-Aktivitäten darstellen.

Sonniger Auftakt mit mildem Wind

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, beginnt der Tag in Manacor mit einer angenehmen Temperatur von 30°C unter einem wolkenlosen Himmel. Diese Bilderbuchbedingungen werden von einer schwachen Brise mit 5 km/h abgerundet, wobei die Luftfeuchtigkeit bei 39% liegt und uns einen erfrischenden Start in den Tag beschert.

Veränderliche Wolkendecke bei hohen Temperaturen

An den folgenden Tagen, 19. und 20. Juli, hält das Wetter in Manacor weiterhin milde Überraschungen bereit. Mit Höchsttemperaturen, die auf etwa 31°C bis 33°C ansteigen, und einer bewölkten Kulisse, gibt es genug Schattenspender, die für eine angenehme Abkühlung zwischendurch sorgen. Der kühlere Nordwind bleibt bei mäßigen 5 bis 6 km/h konstant, und auch der Luftdruck zeigt sich unbeständig, was das Wetterphänomen interessant gestaltet.

Leichter Temperaturrückgang, aber immer noch sommerlich

Zum Wochenende hin, speziell ab dem 21. Juli, erleben wir einen kleinen Rückgang der Temperaturen auf etwa 28°C, die immer noch für eine sommerliche Atmosphäre sorgen. Ein paar vereinzelte Wolken ziehen am Himmel, wahrscheinlich um uns vor der intensiven Mittagssonne zu schützen. Der Wind verstärkt sich leicht auf 10 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, was zu erfrischenden Abendstunden beitragen mag.

Kontinuierlicher Sonnenschein für den Rest der Woche

Die darauffolgenden Tage, im Besonderen vom 22. bis 25. Juli, versprechen kontinuierlichen Sonnenschein und klare himmelblau Aussichten. Mit Temperaturen, die sich auf 28°C bis 29°C einpendeln, bleibt es warm, wobei die Luftfeuchtigkeit schwankende Werte zwischen 46% und 52% aufzeigt. Die Windgeschwindigkeiten gehen zurück auf sanfte 4 bis 5 km/h, was die Tage am Strand von Manacor zu einem wahren Genuss für Groß und Klein machen wird.

Ob Sie sich für einen ausgedehnten Spaziergang an der Promenade entscheiden, einen Besuch in einem der exquisiten Meeresfrüchte-Restaurants planen oder einfach nur die Sonne auf Ihrer Haut spüren möchten, die kommende Woche in Manacor ist wie gemacht für unvergessliche Sommererlebnisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:34:10. +++