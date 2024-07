Sommerhitze über Alaró: Eine Woche voller Sonne und klarer Himmel (18.7.2024)

Sonniger Hochsommer in Alaró erwartet

Das pittoreske Städtchen Alaró auf Mallorca ist bekannt für sein charmantes Ambiente und seine idyllischen Landschaften. Diese Woche steht Alaró ganz im Zeichen strahlender Sonnentage und außerordentlich hoher Temperaturen. Bewohner und Besucher können sich auf eine Woche voller Sonnenbaden und blauem Himmel einstellen, perfekt für alle Aktivitäten unter freiem Himmel.

Das derzeitige Wetterphänomen über Alaró

Begonnen mit dem 18. Juli 2024, präsentiert sich Alaró unter einem strahlend klaren Himmel bei Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht mit nur 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 19 Prozent.

Sonnenanbeter aufgepasst: Ideales Wetter zum Entspannen

Der folgende Tag, also der 19. Juli, bleibt mit 34 Grad und einer minimalen Bewölkung ebenfalls hochsommerlich. Die Windgeschwindigkeit steigt geringfügig auf 4 km/h – perfekte Bedingungen, um sich am Strand von Alaró zu erholen oder die herrliche Umgebung zu erkunden.

Am 20. Juli dürfen sich Einheimische und Touristen auf einen Hauch von Wolken am Himmel einstellen, die das Sonnenlicht malerisch streuen. Die Temperaturen bleiben konstant bei 35 Grad, während der Wind etwas auf 6 km/h anzieht und für eine willkommene Brise sorgt.

Abkühlung in Sicht: Eine angenehme Wende in der Wetterlage

Das Barometer zeigt einen leichten Druckanstieg vorher und die Thermometer fallen am 21. Juli in eine für manche angenehmere Reichweite. Mit 29 Grad und einer klareren Luft mit erhöhter Feuchtigkeit von 44 Prozent kommt etwas Erfrischung nach Alaró. Lebhaftere Winde mit 8 km/h bieten an diesem Tag eine willkommene Abkühlung.

Zwischen dem 22. und 25. Juli pendeln sich die Tagestemperaturen auf angenehme 30 Grad ein und garantieren dabei durchweg klares, wolkendfreies Wetter. Als optimal für längere Spaziergänge oder Touren durch die Weinberge von Alaró könnten sich die Tage nach dem Temperatursturz erweisen.

Blick auf die bevorstehenden Nächte in Alaró

Während die Abende weiterhin mild und trocken bleiben, zeigt der meist wolkenfreie Himmel ein atemberaubendes Sternenpanorama über Mallorca. Das nächtliche Temperaturminimum reicht dabei nicht unter die 20-Grad-Marke, was für warme Sommerabende spricht, perfekt, um das lokale Nachtleben oder einen entspannten Bummel durch Alarós Gassen zu genießen.

Fazit: Wer das warme Wetter schätzt, wird die kommende Woche über Alaró lieben. Mit klarem Himmel, praktisch windstillen Momenten und geringer Luftfeuchtigkeit wird diese kleine Stadt zu einem perfekten Ferienparadies.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:20:30. +++