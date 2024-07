Sonne satt und leichte Brisen: Das Sommerwetter in Sencelles vom 18.7. bis 25.7.2024 (18.7.2024)

Wetterprognose: Eine Woche reich an Sonnenschein in Sencelles

Wetterprognose: Eine Woche reich an Sonnenschein in Sencelles Beweisen die kommenden Tage, dass Sencelles auf Mallorca ein sonniges Paradies im Herzen des Sommers ist? Unsere detaillierte Wettervorhersage für den Zeitraum vom 18. Juli bis zum 25. Juli 2024 verspricht sonnige Aussichten und ideale Bedingungen, um das herrliche Wetter der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Die heutige Wetterlage in Sencelles

Mit einem klaren Himmel und einer Spitzen-Temperatur von 37 Grad Celsius zeigt sich Sencelles von seiner besten Seite. Ein leichter Wind bei gerade einmal 5 km/h und eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit von 16% lassen die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen. Der Luftdruck liegt bei soliden 1019 hPa, während die Sonne mit ihrem Aufgang um 4:35 Uhr Morgens bis zu ihrem Untergang um 19:13 Uhr für lange und warme Sommerabende sorgt.

Die Wetteraussicht für die kommenden Tage

Das Wetter bleibt konstant hochsommerlich, mit Temperaturen um 37 Grad, lediglich durchzogen von leichten Bewölkungen. Trotz der minimalen Windbewegungen werden die Tage nicht schwül, denn die Luftfeuchtigkeit bleibt durchweg niedrig. Einzig am 21. Juli lässt das Thermometer eine kleine Abkühlung auf angenehme 30 Grad vermuten, womit ein perfekter Tag für Ausflüge im Freien zu erwarten ist, begünstigt durch eine sanfte Briese von etwa 10 km/h.

Die darauffolgenden Tage bieten ein beständiges Wetter mit klarem Himmel und leicht ansteigenden Temperaturen von 32 bis 33 Grad Celsius — ideal für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten oder um einfach nur die Seele am Strand baumeln zu lassen. Die Nächte versprechen abkühlende Erholung ohne die Notwendigkeit für dicke Decken.

Die Sonnenschein-Garantie hält an

Die letzte Woche des Juli beschert Sencelles weiterhin stabilen Hochdruck und eine konstante Sonnenlage. Die Luftfeuchtigkeit bleibt im angenehmen Bereich und somit besteht keine Gefahr stickiger Tage. Nachts können sich die Besucher auf laue Temperaturen einstellen, die zusammen mit der klar sichtbaren Milchstraße und dem Sternenhimmel unvergessliche Sommernächte versprechen.

Mit den Füßen im sandigen Strand oder bei einem Dinner unter dem Sternenhimmel – die Wetterbedingungen in Sencelles sind wie geschaffen für perfekte Sommererinnerungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:43:48. +++