Sonnenreiches Wetter in Maria de la Salut: Die 7-Tage-Prognose (18.7.2024)

Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein in Maria de la Salut

Das kleine Paradies auf Mallorca, Maria de la Salut, erstrahlt in den kommenden Tagen im Licht eines beinahe makellosen Sommerwetters. Die Einwohner und Besucher des beschaulichen Ortes können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen freuen.

Heißer Sommerauftakt mit klarem Himmel

Die Hitze nimmt zu Beginn des Prognosezeitraums, speziell am 18. Juli 2024, keine Pause. Mit einer Spitze von 36 Grad Celsius unter einem klarblauen Himmel, bringt der Tag ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und eine perfekte Gelegenheit, das lokale Freibad oder die nahegelegenen Strände zu besuchen. Der milde Wind mit 6 km/h garantiert eine leichte Brise, um die Hitze angenehm zu machen.

Mildere Temperaturen und leicht bewölkter Himmel

Die Tage um den 21. Juli 2024 markieren eine leichte Abkühlung, wenn die Temperaturen auf erträglichere 28 Grad Celsius fallen und vereinzelte Wolken am Himmel sichtbar werden. Dies könnte eine willkommene Erleichterung für diejenigen sein, die nach einer kleinen Veränderung im beinahe tropisch anmutenden Wetter suchen. Der Wind nimmt etwas zu, was für eine erholsame Atmosphäre in der Region von Maria de la Salut beiträgt.

Rückkehr des strahlenden Sonnenscheins

Nach einem kurzen gastlichen Wolkenauftritt kehrt der klare Himmel am 22. Juli 2024 zurück und erhöht sich stufenweise auf wohlige 31 bis 32 Grad Celsius. Mit kaum wahrnehmbarer Windbewegung gelingt es dem Ort, den Besuchern die schönen Seiten des Sommers zu präsentieren – ideal für Outdoor-Aktivitäten und lange Abende im Freien.

Ausblick auf die Woche

Die gesamte Woche verspricht in Maria de la Salut ein Wetter, das zu Ausflügen und Veranstaltungen im Freien einlädt. Geringe Luftfeuchtigkeitswerte und sanfte Brisen tragen zur angenehmen Sommerstimmung bei. Mit Sonnenaufgängen ab 4:34 Uhr und Sonnenuntergängen sogar nach 19 Uhr, bietet die Natur ausreichend Tageslicht für jegliche Aktivitäten und entspannte Stunden unter den Strahlen der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:35:07. +++