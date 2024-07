Wetterprognose für Sant Joan auf Mallorca: Entspannte Sommeratmosphäre und klare Himmel

Der Sommer in Sant Joan präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner angenehmsten Seite. Mit Höchsttemperaturen, die deutlich die 30-Grad-Marke überschreiten, klarem Himmelszelt und einem sanften Wind, steht dem perfekten Urlaub auf Mallorca nichts mehr im Wege.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, dürfen sich Einwohner und Urlauber in Sant Joan über einen strahlenden Sonnentag freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad Celsius, begleitet von einem klaren Himmel und einer angenehmen, schwachen Windstärke von etwa 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt lediglich 26% bei einem Luftdruck von 1018 hPa, was ein ideales Klima für sämtliche Freiluftaktivitäten verspricht.

Perfektes Badewetter am Wochenende

Das Wochenendwetter startet am 19. Juli 2024 mit leicht verstreuten Wolken, doch die Temperaturen klettern launig hinauf auf 36 Grad Celsius. Ein sanfter Wind weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit konstant niedrig bleibt, perfekt für einen entspannten Tag am Meer.

Die darauffolgenden Tage lassen keine Wünsche offen. Der 20. Juli 2024 besticht abermals mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 34 Grad Celsius, während für den Sonntag, den 21. Juli 2024, ein leichter Regen vorhergesagt wird, der für eine willkommene Abkühlung sorgt, ohne die Temperaturen stark abkühlen zu lassen.

Angenehme Bedingungen zum Wochenstart

Die neue Woche in Sant Joan zeigt sich weiterhin von ihrer besten Seite. Anfangs der Woche, vom 22. bis 23. Juli, herrscht klarer Himmel und ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken bei Tageshöchsttemperaturen um die 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu und könnte für eine kleine Erhöhung des Schwülegefühls sorgen.

Sanfte Abkühlung in Sicht

Der Hochsommer zeigt steroid Sanity Checkmuscle towards the end of our 7-day forecast. The 24th of July predicts broken clouds with a gentle temperature decrease to 28 degrees Celsius, with a humidity rise to %. The weather remains warm but will possibly bring a fresh breeze, making it all the more enjoyable.

To conclude the week, on 25th of July, Sant Joan is expected to return to full sunny splendor, with temperatures making a comeback to 31 degrees Celsius, promising a glorious end to an overall magnificent week of summer weather.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:39:36. +++