Sonniges Hochsommerwetter in Consell: Die kommende Wochen mit klarem Himmel & heißen Temperaturen (18.7.2024)

Sommerliche Gluthitze erwartet Consell auf Mallorca

Herrlicher Sonnenschein und ein strahlend blauer Himmel beschreiben die Wetteraussichten für Consell auf Mallorca in der nächsten Woche. Es ist an der Zeit, die Sonnenbrille rauszulegen und genug Sonnenschutzmittel bereitzuhalten, denn der Sommer präsentiert sich von seiner besten Seite.

Hitze und Sonnenschein soweit das Auge reicht

Der 18. Juli 2024 begrüßt die Bewohner und Besucher von Consell mit einer Maximaltemperatur von 36 °C unter einem wolkenlosen Himmel. Die sanfte Brise von nur 4 km/h wird die Hitze kaum mildern, also seien Sie auf einen heißen Tag vorbereitet.

Die darauf folgenden Tage bis zum 25. Juli 2024 bleiben ebenfalls trocken, mit wolkenverhangenem Himmel stellenweise am 19. Juli und vereinzelt aufkommenden Wolken am 20. Juli. Die Temperaturen bewegen sich stetig um die 30-35 °C Marke, was die Insel zu einer attraktiven Destination für Sonnenhungrige macht.

Leichter Temperaturrückgang bringt leichte Erleichterung

Ab dem 21. Juli können die Einwohner von Consell einen leichten Temperaturrückgang erfahren, mit angenehmen Höchsttemperaturen von 30 °C. Perfekte Bedingungen, um die malerische Umgebung zu genießen, ohne allzu sehr ins Schwitzen zu kommen.

Die Windgeschwindigkeit bleibt gering und erhöht sich kurzfristig auf bis zu 9 km/h am 21. Juli, was für eine angenehm leichte Brise sorgt, welche die höheren Temperaturen angenehm begleitet.

Erfrischende Morgenstunden und goldene Sonnenuntergänge

Die Morgendämmerung begleitet die Besucher von Consell vom 18. bis zum 25. Juli 2024 täglich bereits um etwa 4:35 Uhr. Diese Zeit eignet sich besonders, um die kühleren Temperaturen der Morgenstunden zu nutzen und den Tag entspannt anzugehen. Die Sonnenuntergänge, die um ca. 19:13 Uhr stattfinden, versprechen spektakuläre Ansichten und bieten die perfekte Kulisse für abendliche Aktivitäten.

Ein Blick auf die durchgehend niedrige Luftfeuchtigkeit und konstanten Barometerwerte deckt auf, dass das Wetter in Consell stabil und für sommerliche Freizeitgestaltung ohnegleichen ist. Beachten Sie die hohen UV-Indizes über die Tage und schützen Sie sich dementsprechend.

Wetterzusammenfassung für Consell

In der Zusammenfassung genießen Einheimische und Urlauber ein lang anhaltendes Sommerhoch mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Die Abende bieten mit leicht fallenden Temperaturen und göttlichen Sonnenuntergängen die perfekte Chance auf erholsame Stunden nach einem heißen, sommerlichen Tag in Consell auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:27:52. +++