Sonniges und stabiles Hochsommerwetter in Portocolom: Ihre 7-Tage Prognose (18.7.2024)

Wetteraussichten für Portocolom – 18. Juli bis 25. Juli 2024

Portocolom, eines der wunderbaren Juwele auf Mallorcas malerischer Ostküstenlandschaft, empfängt ihre Besucher und Einwohner mit perfekten Bedingungen für jegliche Urlaubsträume. Die kommende Woche verspricht durchgehend freundliches Wetter mit Temperaturen, die wahres Sommerfeeling aufkommen lassen. Hier ist Ihre detaillierte 7-Tage Wetterprognose für Portocolom, von strahlend blauen Himmeln bis zu leichter Bewölkung.

Wetterüberblick für Portocolom – Ganz in Sommerlaune

Beginnen wird die Vorhersageperiode, der 18. Juli 2024, mit einem erfreulichen klaren Himmel und Temperaturen um angenehme 27°C. Ein leichter Wind, der mit etwa 4 km/h weht, wird die Erfrischung bringen, die man an solchen heißen Tagen begrüßt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 55%, während der Luftdruck stabil bei 1019 hPa bleibt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:11 Uhr. Es ist ein idealer Tag, um die malerischen Straßen von Portocolom zu erkunden oder sich an einem der vielen Strände zu entspannen.

Tropische Wärme und lockere Wolken – 19. Juli bis 20. Juli

Die darauf folgenden Tage lassen das Thermometer etwas ansteigen. Am 19. Juli zeigt sich der Himmel leicht von Wolken verhangen, was jedoch der Freizeitgestaltung im Freien keinen Abbruch tut. Mit einer Maximaltemperatur von 28°C und Windgeschwindigkeiten von 5 km/h bleibt das Wetter angenehm. Das gleiche Szenario setzt sich am 20. Juli mit noch höheren Temperaturen um die 30°C und einer leichten Brise von 6 km/h fort. Wenn Sie Aktivitäten im Freien planen, ist dies die perfekte Zeit, Portocoloms natürliche Schönheit in ihrem sommerlichen Kleid zu erleben.

Ein Hauch von Abkühlung – 21. Juli bis 25. Juli

Von 21. Juli an dürfen Sie sich auf eine leichte Abkühlung einstellen. Die Temperaturen pendeln sich bei etwa 27°C ein und ein etwas stärkerer Wind von 10 km/h wird die heißen Sommertage ideal ergänzen. Der Himmel zeigt sich mit wenigen Wolken, was ausreichend Raum für die Sonne lässt, alles in ein warmes Licht zu tauchen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich minimal, aber die Tage bleiben lang und sind prall gefüllt mit Licht.

Die letzte Phase der Woche behält das schöne Wetter bei, obwohl die Temperaturen einen sanften Rückgang auf 26°C am 22. Juli erfahren. Doch machen Sie sich keine Sorgen, denn die darauf folgenden Tage erwärmen sich wieder auf 28°C und halten das sommerliche Flair am Leben. Wir sehen durchweg klaren Himmel und eine ideale Gelegenheit, das azurblaue Meer und die warmen Abende zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:48:12. +++