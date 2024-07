Sonniges Wetter in Santanyí auf Mallorca: Strahlender Himmel und milde Brisen erwarten Sie (18.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Santanyí: Die perfekte Zeit für Sonnenanbeter und Strandgänger

Wenn Sie auf der Suche nach Sonnenschein und angenehmen Temperaturen in Santanyí sind, dann ist die kommende Woche genau das Richtige für Sie. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die konstant um die 29°C liegen, ermöglicht das Wetter perfekte Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten und entspannte Tage am Strand von Mallorca.

Wetterdetails für die Woche vom 18. bis 25. Juli 2024

Die Aussichten für die nächsten sieben Tage versprechen überwiegend sonnige Tage in Santanyí. Gelegentliche Wolkenformationen ziehen vorbei und mildern die Intensität der Sonnenstrahlen, was man besonders am 19. Juli mit "broken clouds" und am 20. Juli bei "scattered clouds" bemerkt. Doch selbst an diesen Tagen wird die Temperatur angenehm bei 29°C bleiben.

Am 21. und 22. Juli erwartet Sie strahlender Sonnenschein mit einem wolkenlosen Himmel und leicht niedrigeren Temperaturen von 28°C am 21. und 27°C am 22. Juli. Das ist eine ideale Zeit, um Mallorcas Natur zu erkunden oder in einem der charmanten Straßencafés von Santanyí zu verweilen.

Vom 23. bis 25. Juli kehrt das Thermometer zurück zu angenehmen 28°C, und die Sonne regiert unbeirrt den Himmel. Eine sanfte Brise wird für eine angenehme Abkühlung sorgen, begleitet von relativ niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten und stabilen Druckverhältnissen, was für konstant gutes Wetter spricht.

Sonnenaufgang und -untergang – Planen Sie Ihren perfekten Tag

Beginnen Sie Ihre Tage in der bemerkenswert schönen Morgendämmerung Mallorcas, wenn die Sonne gegen 4:35 Uhr auf Santanyí scheint und genießen Sie lange, lichtdurchflutete Tage bis in die späten Abendstunden. Der Sonnenuntergang findet am 18. Juli um 19:11 Uhr statt und verzögert sich in der gesamten Woche die Abenddämmerung nur minimal bis auf 19:06 Uhr am 25. Juli.

Gesamtausblick: So wird das Wetter in Santanyí

Das Wetter bleibt die gesamte Woche über stabil, mit leichten Winden, die von 4 bis 10 km/h reichen. Die Luftfeuchtigkeit hält sich angenehm in der Mitte`, so dass die sommerlichen Temperaturen durchwegs genießbar bleiben. Der Luftdruck bewegt sich eine Woche lang verlässlich um die 1019 hPa, was auf eine anhaltende Wetterlage hindeutet.

Fazit: Beste Zeit für Ihren Mallorca-Urlaub

Die vor uns liegende Woche in Santanyí bietet alles, was man sich für einen perfekten Sommerurlaub wünschen kann: viel Sonne, angenehme Winde und laue Nächte. Ob Sie entspannt am Strand von Cala Santanyí liegen möchten, durch die malerischen Gassen schlendern, oder die vielfältige Gastronomie genießen möchten – das Wetter spielt mit!

