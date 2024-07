Strahlend sonnige Aussichten für Petra, Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen (18.7.2024)

Wetterbericht: Sonnige Tage in Petra, Mallorca vom 18.07.24 bis 25.07.24

Die malerische Gemeinde Petra auf Mallorca verspricht in den kommenden Tagen strahlend schönes Wetter. Mit klar blauem Himmel und Sonnenschein können Bewohner und Besucher eine unbeschwerte Zeit genießen. Hier finden Sie alle Details zur Wettervorhersage für die dritte Juliwoche, inklusive Temperaturen, Windgeschwindigkeiten, Luftfeuchtigkeit und Sonnenaufgangs- sowie untergangszeiten.

Sonnenschein pur und idyllisches Sommerwetter

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, erwacht Petra unter einem klaren Himmel, bei einer angenehmen Temperatur von 30°C. Von frühen Morgenstunden um 02:48 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 16:40 Uhr erstreckt sich ein herrlicher Tag, der mit einer sanften Brise von gerade einmal 6 km/h ergänzt wird. Die Luftfeuchtigkeit von 16% sorgt für trockene Wärme, während der Druck bei 1009 hPa liegt.

Die darauffolgenden Tage, vom 19. bis zum 20. Juli, versprechen ähnlich verheißungsvolle Bedingungen. Ein ungetrübtes Himmelszelt und Temperaturen um die 28-29°C tagsüber, begleitet von leichtem Wind, bieten ideale Voraussetzungen für jegliche Sommeraktivitäten.

Beständiges Hochsommerwetter die ganze Woche über

Die Woche fährt fort mit konstanten Werten - sowohl meteorologisch als auch in puncto Erholung. Der 21. und 22. Juli begrüßen uns weiterhin mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen an der 30°C-Marke, wobei am 22. Juli die Winde auf bis zu 9 km/h auffrischen und die Luftfeuchtigkeit sich leicht erhöht.

Am 23. Juli zeigt das Thermometer zwar leicht reduzierte 28°C, doch der strahlende Sonnenschein bleibt konstant bestehen. Der Wind wird spürbarer und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h, während die Luftfeuchtigkeit weiterhin auf angenehmen 21% bleibt.

Nach einer kurzen Abkühlung auf 26°C am 24. Juli steigt das Thermometer am 25. Juli wieder auf 28°C, mit vereinzelten Wolken am Himmel. Bei diesen leicht unterschiedlichen Bedingungen bleibt das Gesamtbild einer sonnigen und trockenen Wetterlage jedoch bestehen.

Ausblick und Empfehlungen

Betrachtet man diese angenehmen Prognosen, ist es die perfekte Woche, um die Schönheiten Petras unter freiem Himmel zu erkunden. Die moderaten Temperaturen ermöglichen lange Wanderungen, entspannte Radtouren oder einfach nur gemütliche Tage am Strand - alles unter einem malerischen, klaren Himmel. Vergessen Sie natürlich nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich bei den überwiegend klaren Tagen gut vor der Sonne zu schützen.

