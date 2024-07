Strahlender Sonnenschein in Marratxí: Die umfassende Wettervorhersage für die kommende Woche (18.7.2024)

Sonnige Aussichten: Das Wetter in Marratxí vom 18. bis 25. Juli 2024

MarratxíMarratxí wird in der nächsten Woche vom 18. Juli bis zum 25. Juli 2024 reichlich Sonnenschein genießen. Freuen Sie sich auf Tage, die geprägt sind von klarem Himmel und warmen Temperaturen, perfekt, um den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen zu erleben. Wir nehmen Sie mit auf eine detaillierte Reise durch die Wetteraussichten der bevorstehenden Tage.

Die aktuelle Wetterlage in Marratxí

Beginnen wir unseren Überblick mit dem Donnerstag, den 18. Juli, an welchem sich der Himmel über Marratxí wolkenlos präsentieren wird. Mit einer maximalen Temperatur von 33°C und leichtem Wind von nur 4 km/h verspricht dieser Tag, ein wahrer Sommertag zu werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 32% und einem angenehmen Luftdruck von 1019 hPa wird das Wohlbefinden nicht zu kurz kommen.

Wettertrend für das Wochenende

Das darauf folgende Wochenende hält am Freitag eine geringfügige Bewölkung bereit, welche die Temperaturen leicht auf angenehme 32°C senkt. Der Samstag begrüßt uns mit verstreuten Wolken, lässt die Quecksilbersäule jedoch wieder auf 33°C steigen. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, die Luft leicht trocken bei einer Feuchtigkeit von 36%.

Angenehme Abkühlung in der neuen Woche

Die neue Woche in Marratxí beginnt mit klarem Himmel und einem sanften Rückgang der Temperaturen. Erwartet werden höchstens 30°C am Montag und 29°C am Dienstag bei weiterhin klarer Sicht. Diese Bedingungen sind ideal für Aktivitäten im Freien und um das malerische Mallorca zu erkunden.

Ausblick auf die Wetterentwicklung

Zum Mittwoch bleibt es bei klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 30°C angenehm warm. Der Trend setzt sich am Donnerstag fort, wobei die Temperaturen leicht auf 29°C sinken und die Luftfeuchtigkeit auf 54% steigt. Den Abschluss der Woche bildet der Freitag, 25. Juli, erneut mit kristallklarem Himmel und gemäßigten 29°C, die zu spontanen Ausflügen an die nahen Strände einladen könnten.

Zusammenfassung der Wettervorhersage für Marratxí

Insgesamt zeigt sich das Wetter in Marratxí in der nächsten Woche von seiner besten Seite: viel Sonnenschein, milde bis warme Temperaturen und geringe Windbewegungen. Es ist die perfekte Zeit, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas zu genießen und das mediterrane Flair der Insel in sich aufzusaugen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:35:32. +++