Strahlender Sonnenschein und milde Sommerbrisen: Die Wetteraussichten für Ses Salines (18.07.24 - 25.07.24)

Wetterprognose vereint mit mediterranem Flair: Ses Salines genießt sonnige Tage

Die charmante Gemeinde Ses SalinesSes Salines auf Mallorca, bekannt für ihre faszinierenden Salinen und traumhaften Strände, bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und idealer Sommerbedingungen vor. Vom 18. Juli 2024 bis zum 25. Juli 2024 können Einheimische und Besucher gleichermaßen mildes und angenehmes Wetter genießen, das durchweg von klar-blauem Himmel charakterisiert sein wird.

Sonnenglanz und leichte Sommerbrise ab dem 18. Juli

Die Wetterprognose startet vielversprechend mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 29 Grad Celsius am 18. Juli. Dieser Trend setzt sich mit leichten Variationen in der Bewölkung und Temperaturen in der gleichen Größenordnung bis zum 20. Juli fort. Eine stetige, sanfte Brise weht gleichmäßig mit etwa 5 km/h und wird die Wärme erträglich und sogar angenehm gestalten.

Gemäßigte Sommertemperaturen halten an

In der gesamten kommenden Woche liegen die Temperaturen in Ses Salines in einem erwärmenden, doch erträglichen Bereich. Selbst in der nachlassenden Wochenmitte um den 21. Juli und 22. Juli verspricht der Himmel ungehindert von Wolken 28 Grad Celsius sowie gefühlte Frische durch eine lebendigere Brise von bis zu 10 km/h. Die darauf folgenden Tage sind graduelle Übergänge zu etwas kühleren, jedoch immer noch sommerlichen 27 Grad Celsius.

Ein Blick auf die Feuchtigkeit und den Luftdruck

Trockene Mittelmeerluft sorgt im genannten Zeitraum für durchschnittliche Luftfeuchtigkeitswerte von etwas über 50%. Gepaart mit einem stabilen Luftdruck, der sich im Bereich um die 1015 bis 1019 hPa befindet, werden Wetterfühligkeit und indisponierte Zustände kaum eine Rolle spielen. Abendliche Abkühlungen und die nächtliche Stille sind ideal für außergewöhnlichen Sternenhimmel über Ses Salines.

Morgendliche und abendliche Idyllen

Die Tage beginnen in dieser Sommerwoche mit der aufgehenden Sonne zwischen 4:35 Uhr und 4:41 Uhr und klingen aus mit Sonnenuntergängen, die sich langsam von 19:11 Uhr auf 19:06 Uhr zurückverlegen. Diese Zeiten sind perfekt für frühe Spaziergänge und entspannte Abendessen unter freiem Himmel.

Fazit: Ses Salines, ein Hotspot für Wärmesuchende

Ob beim Besuch der pittoresken Landschaft, während der Erkundung der historischen Salinen oder im Zuge der Entspannung am Strand – die Wetterbedingungen in Ses Salines bieten für jeden perfekte Voraussetzungen. Eine Woche voller Lächeln und Sonnenschein wartet auf Sie in diesem mallorquinischen Paradies.

