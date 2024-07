Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Das Wetter in Santa Margalida vom 18.07.2024 bis 25.07.2024

Herrliches Sommerwetter in Santa Margalida

Santa Margalida erlebt eine Woche voller Sonnenschein und zunehmender Hitze. Vom 18.07.2024 bis zum 25.07.2024 können Einheimische und Besucher der beliebten Destination auf Mallorca sich auf ideales Sommerwetter freuen.

Vorhersage für die Woche vom 18. Juli bis 25. Juli 2024

Die kommende Woche beginnt in Santa Margalida mit einem klaren Himmel und hohen Temperaturen. Die Tageshöchsttemperatur am 18. Juli 2022 bewegt sich bei angenehmen 33°C, und dank eines leichten Windes mit Geschwindigkeiten um 6 km/h wird diese Hitze durchaus erträglich.

Diese angenehmen sommerlichen Bedingungen setzen sich fort, und am 19. Juli erwartet uns trotz leichter Bewölkung eine noch höhere Temperatur von vorausgesagt 35°C. Während der Wind nachlässt und für kaum eine Brise sorgt, bleibt die Luft trocken – die relative Luftfeuchtigkeit fällt auf 26%.

Am 20. Juli erreicht die Wärme ihren vorläufigen Höhepunkt mit 36°C. Der Himmel zeigt sich wieder etwas bedeckt, doch die Wolken bieten kaum eine Abkühlung. Eine milde Brise wird weiterhin für etwas Frische sorgen. Die folgenden Tage bringen eine leichte Abkühlung, beginnend mit dem 21. Juli, an dem die Temperatur auf max. 26°C sinkt und sich einige wenige Wolken blicken lassen.

Die Woche neigt sich dem Ende zu mit konsequent schönem Wetter. Am 22., 23. und 25. Juli bleiben die Maximumtemperaturen im angenehmen Bereich von knapp 30°C, mit klarem Himmel und einer sanften Brise.

Ausblick auf die Sonnenstunden und Sonnenuntergänge

Die Tage in Santa Margalida beginnen in dieser sommerlichen Woche sehr früh: Die Sonne begrüßt die Insel bereits gegen 4:34 Uhr und verabschiedet sich spät am Abend gegen 19:12 Uhr, was lange und sonnige Tage garantiert. Ein perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten, Strandbesuche und entspannte Abende an der frischen Luft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:41:25. +++