Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen: Das Wetter in Búger vom 18.07.2024 bis 25.07.2024

Heiße Sommertage erwarten Búger: Wettervorschau für eine Woche

Wenn Sie Ihre nächsten Aktivitäten planen oder einfach nur wissen möchten, was das Wetter für Sie bereithält, werfen Sie einen Blick auf die umfassende Wetterprognose für Búger. Wir bieten Ihnen eine detailreiche Übersicht des Wetters für die kommende Woche, vom 18.07.2024 bis zum 25.07.2024.

Sonnige Aussichten: Das Wetter vom 18. bis zum 24. Juli 2024

Der Sommer in Búger zeigt sich von seiner schönsten Seite. Die Woche startet am Donnerstag, dem 18. Juli, mit einem klaren Himmel und einem Höchstwert von 36°C. Mit einer sanften Brise von etwa 5 km/h fühlen sich die 36°C angenehm an, während die Luftfeuchtigkeit bei 22% liegt.

Freitag, der 19. Juli, bleibt weiterhin warm mit 36°C und leichter Bewölkung, was für angenehmen Schatten sorgt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt geringfügig auf 19%, und der Wind weht leicht mit 4 km/h.

Über das Wochenende können Sie weiterhin Freizeitaktivitäten im Freien planen. Am Samstag, dem 20. Juli, erwarten Sie 36°C unter zerstreuten Wolken. Der Sonntag, 21. Juli, zeigt einen kleinen Rückgang der Temperaturen auf angenehme 28°C bei leicht bewölktem Himmel, was eine angenehme Abkühlung darstellt.

Die folgenden Tage bis zum Mittwoch, 25. Juli, bieten weiterhin viel Sonne und klaren Himmel. Die Temperaturen pendeln sich um die 30-31°C ein, ideal für jegliche Sommeraktivitäten.

Abendliche Bedingungen: Sonnenuntergänge in Búger

Die Sonnenuntergänge in Búger sind in dieser Zeit des Jahres besonders eindrucksvoll und bieten täglich um 19:13 Uhr am Donnerstag bis 19:08 Uhr am nächsten Mittwoch ein atemberaubendes Naturschauspiel.

Wetterzusammenfassung für Búger: 18. bis 25. Juli 2024

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:24:30. +++