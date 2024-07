Traumwetter in Fornalutx: Sonnige Aussichten für Ihren Mallorca-Urlaub (18.7.2024)

Das Fornalutx-Wetter in der Woche vom 18.07. bis 25.07.2024

Sonnenschein pur - so lässt sich das Wetter in Fornalutx für die kommende Woche zusammenfassen. Wer sich nach warmer mediterraner Sommerluft sehnt, wird in Fornalutx auf Mallorca fündig. Unsere detaillierte Wetterprognose verrät Ihnen alles, was Sie für Ihren perfekten Urlaub auf der beliebten Baleareninsel wissen müssen.

Wetterhighlights der Woche in Fornalutx

In Fornalutx können Sie sich auf eine Woche mit überwiegend strahlendem Sonnenschein und klarblauem Himmel einstellen. Beginnen wird die Woche am Donnerstag, den 18. Juli, mit Höchsttemperaturen, die bei komfortablen 33°C liegen - perfekt für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Der Wind weht sanft mit nur 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 31% liegt und für ein angenehmes Klima sorgt.

Am Freitag, den 19. Juli, ziehen einige Wolken auf, doch mit 31°C bleibt es weiterhin sommerlich warm. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 4 km/h, wohingegen die Luftfeuchtigkeit auf 39% steigt. Auch der Luftdruck bleibt mit 1019 hPa stabil.

Das Wochenende wird von verstreuten Wolken am Samstag, den 20. Juli, begleitet, doch die Temperaturen halten sich weiterhin auf einem Höchststand von 33°C. Dabei liegt die Luftfeuchtigkeit idealerweise bei 32%, und der Wind bleibt mit 3 km/h weiterhin schwach.

Ein leichter Temperaturrückgang auf angenehme 27°C erfolgt am Sonntag, den 21. Juli, bei gleichzeitig klarem Himmel und verstärktem Wind von bis zu 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt mit 54% leicht zu, was das Klima erfrischend gestaltet.

Der Montag, den 22. Juli, und der Dienstag, den 23. Juli, versprechen ebenfalls ideales Urlaubswetter mit klarem Himmel und Temperaturen von 28°C bzw. 29°C. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 50%, während der Wind sanft weht und die Luft rein und klar erscheinen lässt.

Zum Abschluss der Wetterwoche erwarten Sie am Mittwoch, den 24. Juli, und am Donnerstag, den 25. Juli, weiterhin sonnige Tage mit Temperaturen um die 29°C. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 51%, und der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurück.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten versprechen lange, wunderbare Tage auf Mallorca. Der früheste Sonnenaufgang ist um 4:35 Uhr und der späteste Sonnenuntergang um 19:14 Uhr zu erwarten. Genießen Sie die langen Tage und milden Nächte in Fornalutx.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:31:18. +++