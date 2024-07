Wetter Update für Binissalem: Sonnig und heiß in der nächsten Woche (18.07.24 bis 25.07.24)

Das aktuelle Wetter in Binissalem: Hochsommerliche Hitze dominiert

Die Sommerhitze hat Mallorca fest im Griff, und in Binissalem werden in der kommenden Woche die Temperaturen weiterhin sehr hoch bleiben. Ab dem 18.07.2024 strahlender Sonnenschein und wenig Wolken sorgen für perfektes Urlaubswetter.

Hochsommerliche Temperaturen erwarten Binissalem

Am Donnerstag, den 18. Juli, startet Binissalem mit einer klaren Himmelssituation in die Woche. Die Temperaturen steigen auf Werte um 36°C, begleitet von einem leichten Wind und niedriger Luftfeuchtigkeit. Perfekt für alle Aktivitäten an der frischen Luft oder für einen entspannten Tag am Strand.

Die Nacht zum Freitag bringt keine Abkühlung: Es bleibt warm mit Temperaturen, die kaum unter die 30-Grad-Marke fallen.

Milde Winde und sommerliche Aussichten

Der 19. Juli zeigt sich mit leichter Bewölkung und bei etwa 35°C weiterhin sommerlich warm. Der Wind bleibt mit 4 km/h schwach, und erhöhte Luftfeuchtigkeit kann für ein leicht schwüles Gefühl sorgen.

Das Wochenende wird eingeleitet mit Margen von 36°C und leichter Wolkenbildung am Samstag, gefolgt von einem Sonntag mit einer Abkühlung auf 29°C und klarem Himmel.

Angenehme Nächte und klare Sicht auf Binissalems Sternenhimmel

Die kommenden Nächte versprechen bei klarem Himmel eine ausgezeichnete Sicht auf die Sterne über Binissalem. Trotz der Hitze werden sie durch die leichten nächtlichen Brisen erträglich.

Die Tage Montag bis Mittwoch (22.07 – 24.07) bleiben sonnig und das Quecksilber pendelt sich bei angenehmen 31°C bis 32°C ein, was die optimale Fortsetzung der sommerlichen Woche darstellt.

Zum Abschluss der Prognoseperiode am 25. Juli erwartet uns in Binissalem ein weiterer sonniger Tag. Mit leicht fallenden Temperaturen und mäßiger Luftfeuchtigkeit können wir den Hochsommer auf Mallorca weiterhin in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:23:56. +++