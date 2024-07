Wetteraussichten für Selva: Strahlende Sonne und Hochsommerwärme in der Woche vom 18. bis 25. Juli 2024 (18.7.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Selva, Mallorca

Die kommende Woche in Selva präsentiert sich von ihrer schönsten Seite, mit viel Sonnenschein und sommerlicher Hitze. Ein idealer Zeitraum für alle Mallorca-Liebhaber und Inselbesucher, um die Strände und die Natur in vollen Zügen zu genießen.

Wettertrend für die kommenden Tage in Selva

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, können wir mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf beachtliche 36°C klettern, rechnen. Eine sanfte Brise mit nur 3 km/h wird für etwas Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 18% liegt.

Der 19. Juli zeigt sich mit leichter Bewölkung, doch die Temperaturen bleiben stabil bei 36°C. Ein leicht erhöhter Wind von 4 km/h sorgt auch an diesem Tag für eine angenehme Brise.

Auch der Samstag, der 20. Juli, verspricht mit 36°C und einer leicht zunehmenden Windgeschwindigkeit von 6 km/h ein sommerliches Outdoor-Erlebnis unter zerstreuten Wolken.

Am Sonntag, den 21. Juli, erwartet die Einwohner und Gäste Selvas ein kleiner Temperaturrückgang auf 28°C. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt an diesem Tag auf 49% bei einem leicht auffrischenden Wind.

Ab Montag zeigt sich das Wetter wieder von seiner besten Seite mit klarem Himmel und Temperaturen, die von 31°C am Montag auf 30°C am Mittwoch und wieder leicht auf 31°C am Donnerstag klettern. Die Winde bleiben leicht und die Luftfeuchtigkeit schwankt um 40-46%, was angenehme Bedingungen verspricht.

Langfristige Wettervorhersage für Selva

Durchgängig hohe Temperaturen und viel Sonnenschein charakterisieren das Wetter in Selva über die gesamte Woche. Mit wenig Wind und einer geringen Luftfeuchtigkeit ist dies eine perfekte Zeit für Urlauber und Einheimische, um die Schönheit der Insel zu entdecken. Der scheinbar endlose blaue Himmel bietet ideale Bedingungen für Ausflüge und Aktivitäten im Freien.

Beachten Sie den hohen Sonnenstand; der Sonnenaufgang findet schon um 4:35 Uhr statt und bietet frühmorgens eine atemberaubende Kulisse. Der Sonnenuntergang erstreckt sich bis um 19:13 Uhr, was ausgedehnte Tage am Strand oder in den malerischen Dörfern Mallorcas ermöglicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.7.2024, 01:43:15. +++