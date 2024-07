Wettervorhersage für Puigpunyent: Sonne pur und milde Temperaturen erwarten Mallorca (18.07.2024 – 25.07.2024)

Strahlendes Sommerwetter in Puigpunyent: Die Vorhersage (18.07. – 25.07.2024)

Puigpunyent, das charmante Bergdorf im Herzen Mallorcas, wird in den nächsten sieben Tagen von strahlendem Sonnenlicht verwöhnt. Mit Temperaturen, die durchgehend im angenehmen Bereich von 24°C bis 27°C liegen, können Einheimische wie Urlauber die mallorquinische Sommerzeit in vollen Zügen genießen.

Die tägliche Wetterentwicklung im Überblick

Die Windverhältnisse bleiben überwiegend sanft, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im moderaten Bereich. Das bedeutet komfortables Klima sowohl für Freizeitaktivitäten an der frischen Luft als auch für Entspannung in den schattigen Gassen des Dorfes.

Sonnenauf- und -untergang in Puigpunyent – Ein Spektakel der Natur

Beginnen Sie den Tag mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang, der zwischen 4:37 und 4:43 Uhr das Antlitz von Puigpunyent in goldene Töne taucht. Genießen Sie den langen Sommertag bis zum spektakulären Sonnenuntergang, der die Seite des Dorfes ab etwa 19:10 bis 19:14 Uhr in pink-und purpurfarbene Farben badet – eine wahre Freude für alle Romantiker und Fotografiebegeisterte.

Aufgepasst: Die ausbleibenden Niederschläge und die anhaltenden sonnigen Aussichten machen diese Periode zur idealen Zeit für Ausflüge in die Natur oder zum Verweilen an den nahegelegenen Stränden und Cafés. Ob Wandern, Radfahren oder ein entspannter Tag am Meer, die Möglichkeiten in und um Puigpunyent sind nahezu unbegrenzt.

