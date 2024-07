Wettervorhersage Pollença: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 18.07. bis 25.07.2024

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Pollença

Eine wunderbare Woche voller Sonne und klarer Himmel erwartet die Bewohner und Besucher von Pollença auf Mallorca. Das aktuelle Wetter serviert uns echte Urlaubsgefühle, und mit Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius können wir den Sommer in vollen Zügen genießen.

Wetterübersicht für Pollença

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, dürfen wir uns auf eine maximale Temperatur von 31 Grad freuen, begleitet von einem klaren Himmel und einer leichten Brise von 5 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1019 hPa bleibt das Wetter angenehm und ideal für alle Freiluftaktivitäten.

Der Freitag kündigt sich mit leicht zerrissenen Wolken an. Die Temperaturen klettern etwas höher auf 32 Grad bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer weiterhin geringen Luftfeuchtigkeit von 40%.

Sonnabend, der 20. Juli, setzt die Serie des guten Wetters fort mit vereinzelten Wolken und gleichermaßen angenehmen 32 Grad. Ein leichtes Lüftchen begleitet auch diesen Tag, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% liegt.

Am Sonntag erleben wir einen kleinen Temperaturrückgang auf 25 Grad, aber immer noch mit viel Sonne und einigen wenigen Wolken. Ein frischerer Wind mit 10 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 66% geben dem Tag eine frische Note.

Die nächsten Tage in Pollença

Die darauffolgenden Tage behalten eine ähnliche Linie bei, mit Temperaturen um die 27 bis 28 Grad und die Sonne regiert den Himmel. Lediglich die Luftfeuchtigkeit steigt auf Werte zwischen 55% und 61%, was auf eine gemäßigte, aber wahrnehmbare Veränderung in der Luft hinweist.

Zum Abschluss der Woche, am 25. Juli, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit ebenfalls strahlendem Sonnenschein, 28 Grad und einer seichten Brise, die das Bild eines perfekten Sommertages vervollständigt.

Fazit zur Wetterwoche in Pollença

Die Woche in Pollença präsentiert sich durchweg sonnig und warm, was sowohl Freunden der Entspannung als auch Aktivurlaubern entgegenkommt. Ob beim Sonnenbaden am Strand, bei Entdeckungstouren durch das malerische Städtchen oder bei ausgedehnten Wandertouren – das Wetter spielt in allen Fällen mit. Vergessen Sie nicht, die frühen Morgenstunden und späten Abendstunden für ihre Aktivitäten zu nutzen, und genießen Sie die Sonnenaufgänge ab 4:34 Uhr und die Sonnenuntergänge bis 19:13 Uhr.

