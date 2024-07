7-Tage-Wetterprognose für Escorca: Sonnenschein und milde Brisen (19.7.2024)

Strahlend schönes Wetter erwartet Escorca in der nächsten Woche

Escorca, das Herzstück der Serra de Tramuntana, steht eine sonnenverwöhnte Woche bevor. Mit Temperaturen, die sich im angenehmen Bereich bewegen, können Einheimische und Besucher gleichermaßen erfrischende Sommertage auf der beliebten Baleareninsel Mallorca genießen. Hier ist Ihre detaillierte Wetteraussicht für Escorca vom 19. Juli 2024 bis zum 26. Juli 2024, die garantiert für eine perfekte Planung Ihrer Aktivitäten hilfreich sein wird.

Wetterübersicht: Sonne satt und leichte Brisen

Die Woche in Escorca startet mit einem Höchstwert von 32°C am 19. Juli unter vereinzelten Wolken. Der Wind wird sanft mit nur 2 km/h wehen, was für eine illustre Atmosphäre von Ruhe und Erholung spricht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 26% angenehm niedrig, während der Luftdruck bei 1018 hPa liegt. Ein leuchtender Sonnenaufgang um 4:36 Uhr gefolgt von einem lauschigen Sonnenuntergang um 19:13 Uhr rundet den Tag ab.

Der 20. Juli präsentiert sich mit einem strahlend blauen Himmel über Escorca. Das Thermometer klettert auf angenehme 31°C, und bei einer leicht auffrischenden Brise von 3 km/h können die warmen Strahlen des Sommers vollends genossen werden. Feuchtigkeit und Luftdruck steigen leicht an, was jedoch das überaus angenehme Klima kaum beeinflusst.

Mildere Temperaturen und schützende Wolken

Das Wochenende nähert sich am 21. Juli mit einer leichten Abkühlung auf 24°C und ein paar vereinzelten Wolken, die für einen natürlichen Sonnenschutz sorgen. Ein mäßiger Wind von 8 km/h weht über die Insel und sorgt für eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu und erreicht einen Wert von 58%, während ein sanfter Luftdruck von 1013 hPa den Tag begleitet.

Angenehme Sommertemperaturen setzen sich fort

In den darauffolgenden Tagen bis zum 26. Juli lockt das Wetter in Escorca mit konstant blauem Himmel und Sonnenschein. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 27°C und 29°C und bieten ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Entspannen an den malerischen Stränden. Die Abendstunden können bei ebenso spektakulären Sonnenuntergängen genossen werden, die zwischen 19:11 Uhr und 19:07 Uhr beginnen.

Die Windgeschwindigkeiten bleiben durchgehend gering, und auch die Luftfeuchtigkeit schwankt auf nicht belastenden Niveaus, sodass ein unbeschwerter Genuss der Baleareninsel gewährleistet ist.

Die Wettervorhersage für Escorca verspricht eine Woche voller Sonne und angenehmer Wärme. Es ist die perfekte Zeit, um die Schönheiten Mallorcas zu erkunden und die Seele baumeln zu lassen. Genießen Sie die ruhigen Tage, bevor der Hochsommer mit seiner vollen Pracht zuschlägt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:29:24. +++