7-Tage-Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar: Sonne, leichte Brisen und eine milde Regenwahrscheinlichkeit (19.7.2024)

Ausblick auf die kommenden Tage in Sant Llorenç des Cardassar

Die Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar versprechen angenehme Sommertage, geprägt von überwiegend klarem Himmel und milden Temperaturen, die sich an der Schwelle der 30-Grad-Marke bewegen.

Wettertrend vom 19. bis 26. Juli 2024

Der Sommer in Sant Llorenç des Cardassar zeigt sich von seiner malerischen Seite mit einer sanften Brise und vereinzelten Wolken am Himmel, die das Landschaftsbild pittoresk unterstreichen. Die kommende Woche startet direkt mit Temperaturen um 29°C am 19. Juli 2024, während der Himmel nur von wenigen Wolken verhangen ist. Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von etwa 4 km/h zurückhaltend und lässt die Sommerhitze noch erträglicher erscheinen.

Am Tag darauf, dem 20. Juli, erreicht das Thermometer sogar die 31-Grad-Marke, und die Sonne wird von einem ungetrübten Himmel strahlen, der jegliche Wolken vermissen lässt. Diese Wetterbedingungen, flankiert von einer milden Brise und gleichbleibendem Luftdruck, garantieren perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien.

Die folgenden Tage bis zum 26. Juli sorgen weiterhin für Freude unter Sonnenanbetern: Mit Ausnahme des 25. Juli, an dem leichter Regen zu erwarten ist, bleibt der Himmel überwiegend klar, die Temperaturen pendeln sich behaglich um die 27-Grad-Grenze ein, und die Winde wehen sanft. Beobachter der Natur werden die stetige Abnahme der Luftfeuchtigkeit registrieren, die eine ideale Voraussetzung für ausgiebige Erkundungstouren oder entspannte Stunden am Strand darstellt.

Die Sonne begrüßt die Bewohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar früh am Morgen um etwa 4:40 Uhr und beschert lange Tage, bevor sie kurz nach 19 Uhr den Abendhimmel einläutet und somit für wohltuende Sommernächte sorgt.

Wetterübersicht für das Wochenende in Sant Llorenç des Cardassar

Das Wochenende wird eingeleitet mit einem klaren Freitag, dem 24. Juli 2024, und einer angenehmen Temperatur von 28°C, ideal für diverse Outdoor-Aktivitäten und um die Schönheit der Region vollends zu genießen. Der Samstag wird eine Fortsetzung dieses herrlichen Wetters bringen, mit der Ausnahme, dass die Bewohner Sant Llorenç des Cardassars mit etwas erhöhter Feuchtigkeit und leichtem Regen rechnen dürfen.

Den Abschluss bildet der 26. Juli, der erneut von klarem Himmel und wohltuenden 27°C geprägt sein wird, und somit einen ruhigen Wochenendausklang verspricht.

Fazit

Wer die kommenden Tage in Sant Llorenç des Cardassar plant, kann sich auf eine Reihe von sonnenreichen Tagen mit angenehmen Nachttemperaturen freuen. Die leichten Windbewegungen und die wohldosierte Niederschlagswahrscheinlichkeit tragen zur hohen Lebensqualität in dieser malerischen Region auf Mallorca bei, die Einheimische wie Touristen gleichermaßen schätzen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:40:45. +++