Aktuelle Wettervorhersage für Artà: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regenschauern (19.7.2024)

Wetterübersicht für Artà: Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein

Das Wetter in Artà präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner sommerlich warmen Seite. Die Sonne wird sich großzügig zeigen, während die Temperaturen angenehm mediterran bleiben. Hier erhalten Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 19. Juli bis zum 26. Juli 2024, inklusive der zu erwartenden Temperaturschwankungen, Wetterbedingungen und Windverhältnisse in Artà auf Mallorca.

Wetterbericht für die Woche in Artà

Beginnend mit dem 19. Juli, können sich Einheimische und Urlauber auf Temperaturen um die 28°C und einen teilweise bewölkten Himmel einstellen. Eine sanfte Brise weht mit gerade einmal 4 km/h.

Am 20. Juli dürfen Sie sich auf einen strahlend klaren Himmel und noch höhere Temperaturen von etwa 30°C freuen. Der Wind frischt mit 7 km/h auf, was für eine erfrischende Brise sorgen wird.

Leichte Abkühlung verspricht der 21. Juli mit 24°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Die Luftfeuchtigkeit steigt und mit ihr auch die Windgeschwindigkeit auf 11 km/h.

Der 22. Juli überzeugt erneut mit klarem Himmel und Temperaturen von etwa 25°C. Bei leichtem Wind wird es ein idealer Tag, um die Schönheiten Artàs zu erkunden.

23. Juli: Der Himmel bleibt klar und die Temperaturen klettern auf angenehme 27°C. Fast unbemerkt bleibt der Wind mit 3 km/h.

24. Juli: Weiterhin ungetrübter Sonnenschein bei Temperaturen um die 26°C und leichter Wind stehen auf dem Plan.

Ein kurzer Wetterumschwung erwartet Sie am 25. Juli. Es kommt zu leichtem Regen, doch die Temperaturen bleiben mit 24°C weiterhin sommerlich.

Das Wetter Ende Juli rundet sich am 26. Juli ab mit Klarheit am Himmel und gemäßigten 25°C, der perfekte Tag, um die Woche ausklingen zu lassen.

Ausblick: Sonnige Sommerwoche mit kleinen Überraschungen

Trotz eines kurzen Regenschauers bleibt das Wetter in Artà insgesamt stabil und sommerlich. Planen Sie diese Woche ruhig Ihre Outdoor-Aktivitäten und genießen Sie das warme Wetter auf Mallorca.

