Costitx-Wetterprognose: Soaring Temperaturen begleiten klare Sommerhimmel (19.07.24 - 26.07.24)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Ausblick für Costitx

Costitx, ein reizvolles Dorf im Herzen von Mallorca, steht vor einer Woche voller Sonnenschein und hochsommerlicher Hitze, denn die Temperaturen erreichen fast 40 Grad Celsius. Idyllische, klare Himmelstage werden nur durch vereinzelte Wolken unterbrochen, was den perfekten Rahmen für erholsame Ausflüge in jeder Hinsicht verspricht.

Heutiges Wetter in Costitx: 19. Juli 2024

Am heutigen Tage hält das Wetter in CostitxCostitx besonders hohe Temperaturen bereit, die bis zu 39°C klettern. Der Himmel präsentiert sich mit nur leichter Bewölkung und verspricht sonnige Stunden. Bei einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 10% und einem sanften Wind von 3 km/h, fühlen sich die hohen Temperaturen durchaus angenehmer an. Die Sonne begrüßt die Inselbewohner bereits um 04:36 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:12 Uhr wieder.

Wetteraussichten für die folgenden Tage

Das Wetter ab dem 20. Juli gibt Anlass zur Freude für alle Sonnenanbeter in Costitx. Der klare Himmel bleibt uns mit Temperaturen um 36°C weiterhin hold, begleitet von einer angenehmen Brise. Die nächsten Tage bringen uns beständige Wetterverhältnisse mit Tagestemperaturen zwischen 28°C und 34°C. Nachttemperaturen dürften sich entsprechend tropisch auf Höchstwerte um 20 Grad und darüber einpendeln, perfekt für lauschige Sommernächte im Freien.

Das konstante Hochdruckgebiet rund um Mallorca kündigt anhaltend schönes Wetter an, mit Luftdruckwerten um die 1013 hPa. Wechselnde Windverhältnisse erfrischen die Sommerhitze zeitweise, vornehmlich um den 21. Juli mit beinahe 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf ein komfortables Niveau ein, was die bevorstehenden heißen Tage deutlich angenehmer macht.

Das Wetter am Wochenende in Costitx

Freuen Sie sich auf ein wunderbares Wochenende vom 25. Juli mit anhaltendem Sonnenschein und Spitzenwerten von bis zu 33°C. Die milden morgendlichen Winde werden Ihnen den Start in den Tag versüßen. Der Sonnenaufgang um kurz nach halb fünf weckt Sie sanft, um den Tag voll auszukosten, bevor die Sonne gegen 19:07 Uhr sanft untergeht.

Konklusion: Das kommende Wetter in Costitx präsentiert sich als ideal für jegliche Art von Sommeraktivitäten. Ob Wandern, Radfahren oder einfach nur das süße Leben unter der Sonne Mallorcas genießen – Costitx bietet in den nächsten Tagen alles, was das Urlauberherz begehrt.

Wetteraufzeichnung: Costitx-Wetter vom 19.07. bis 26.07.2024

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:28:13. +++