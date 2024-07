Heitere Aussichten in Binissalem: Eine Woche voller Sonnenschein (19.7.2024)

Das Neueste zum Binissalem Wetter: Sonnige Tage voraus

Mit sommerlich hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel präsentiert sich das Wetter in Binissalem in der nächsten Woche von seiner besten Seite. Vom 19. bis zum 26. Juli 2024 erleben Einwohner und Besucher ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten im Freien, während die Temperaturen Spitzenwerte erreichen.

Wettervorhersage: Sonnige Tage und klare Nächte

Beginnend mit dem 19. Juli zeigt uns das Thermometer beeindruckende 37 °C unter einem leicht bewölkten Himmel, was auf eine fortlaufende Hitzeperiode hindeutet. Die milde Brise mit nur 3 km/h wirkt wie eine angenehme Erfrischung in der warmen Sommerluft. Erwarten Sie eine relative Luftfeuchtigkeit von niedrigen 13%, was zu trockenen Bedingungen in der Umgebung führt.

Am 20. Juli erstrahlt der Himmel über Binissalem in makellosem Blau mit keiner Wolke in Sicht. Mit einem leichten Temperaturrückgang auf angenehme 35 °C und leicht ansteigender Windgeschwindigkeit auf 6 km/h wird der Tag zu einem perfekten Zeitpunkt für Sonnenanbeter.

Klimatische Bedingungen: Warme Tage, angenehme Nächte

Ein leichter Temperaturwechsel deutet sich für den 21. Juli an, wenn die Temperaturen auf 28 °C sinken. Dies könnte eine willkommene Abkühlung für einige bedeuten, eingeleitet durch einige vereinzelte Wolken und eine aufkommende Brise von 8 km/h.

Nach einem kurzen Intermezzo mit niedrigeren Temperaturen, findet eine Rückkehr zu klareren Himmeln und steigenden Temperaturen am 22. Juli zu erwarten, mit Tageshöchsttemperaturen von 31 °C. Ab dem 23. Juli und darüber hinaus wird das Wetter kontinuierlich heiter bleiben, mit Temperaturwerten, die stetig zwischen 31 °C und 34 °C pendeln.

Blick auf das Wochenende: Ideales Freizeitwetter

Das Wochenende rundet die sonnige Sieben-Tage-Vorhersage schön ab, und zwar mit weiterem klarem Himmel und stabilen Temperaturen, die um die 32 °C am Samstag, den 26. Juli und angenehmen Nächten, deren Temperaturen leicht fallen, was für erholsamen Schlaf sorgt.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verlängern die Tage im Juli, mit der Sonne, die gegen 4:36 Uhr aufgeht und um 19:13 Uhr untergeht, bieten lange Tage, die für jede Art von Aktivität genutzt werden können.

Für ein detailliertes Tageswetter und individuelle Prognosen können Besucher und Einheimische unsere weiteren Beiträge und Updates auf Mallorcazeitung.es im Auge behalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:23:58. +++