Hochsommerliche Hitze und Sonnenschein in Santa Margalida: Die Wetterprognose für die kommende Woche (19.7.2024)

Wetteraussichten für Santa Margalida: Sonne, hohe Temperaturen und vereinzelter Regen

Die malerische Gemeinde Santa Margalida auf der idyllischen Insel Mallorca steht vor einer Woche voller hochsommerlicher Witterungen. Mit Temperaturen, die in den Höhen der 30 Grad Marke schwanken, ist die Region ein wahrer Hotspot für Sonnenanbeter und Hitzebegeisterte.

Temperaturen und Wetterbedingungen im Detail

Während am 19.7.2024 die Quecksilbersäule auf heiße 34°C ansteigt, ist der Himmel leicht von Schleierwolken bedeckt, die der Sonne kaum etwas anhaben können. Mit einem sanften Lüftchen von 4 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von nur 28% und einem Luftdruck von 1018 hPa bleibt es angenehm, trotz der hohen Temperaturen.

Nicht anders sieht es am darauffolgenden Tag aus, dem 20.7.2024. Die Mallorquiner und ihre Gäste können sich auf einen klarblauen Himmel und das Quecksilber, das auf 35°C klettert, freuen. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu und weht mit 7 km/h über die Dächer von Santa Margalida.

In den Folgetagen doziert das Wetter mit leichterer Hitze und einer Abkühlung auf 26°C am 21.7.2024. An diesem Tag verdecken vereinzelte Wolken den sonst blauen Himmel und der Wind frischt auf 10 km/h auf, bei einer merklichen Steigung der Luftfeuchtigkeit auf 61%.

Ab dem 22.7.2024 kehrt der Sommer mit voller Kraft zurück und es heißt wieder Sonnenbrille auf für 29°C und klaren Himmel. Bis zum 26.7.2024 stabilisiert sich die Lage mit ähnlich hohen Temperaturen und geringem Wind.

Erfrischung durch Niederschlag: Prognose für den 25.7.2024

Erst am 25.7.2024 sagt uns das Wetter einen Regentanz voraus: Lichter Regen wird erwartet, jedoch bleibt die Temperatur mit 28°C immer noch sommerlich. Ebenfalls relevant für den Komfort sind Luftdruck und -feuchtigkeit, welche an diesem Tag leicht steigen.

Innerhalb der nächsten Woche erfahren die Einwohner und Besucher von Santa Margalida einen Wechsel aus hochsommerlichen Tagen und kurzen Abkühlungsphasen. Die Sonnenauf- und Untergangsstunden verschieben sich leicht über die Woche hinweg, es bleibt jedoch genug Tageslicht für alle Aktivitäten im Freien.

Schlussfolgerung und Ausblick auf die Wetterwoche

Mit einem solch vielfältigen Wetterangebot steht einer erlebnisreichen Woche auf Mallorca, insbesondere in Santa Margalida, nichts im Wege. Von Strandbesuchen, Spaziergängen, Erkundungstouren bis hin zu gemütlichen Abenden im Freien sollte jeder Tag genutzt werden, bevor am 25.7.2024 der Himmel seine Schleusen öffnet.

