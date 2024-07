Sonnige Aussichten auf Mallorca: Palma erlebt eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen (19.7.2024)

Sommerlich warmes Wetter erwartet Palma de Mallorca

Die Inselhauptstadt Mallorcas, Palma, dürfte sich auf eine wahre Freude einstellen, denn die kommende Woche verspricht durchweg sonnige und klare Tage. Mit einer sanften Briese, die durch die Straßen weht, und höchst angenehmen Temperaturen, die um die 30 Grad Celsius pendeln, ist es das perfekte Wetter, um die herrlichen Strände, die lebhafte Innenstadt oder das malerische Hinterland zu genießen.

Wetterbericht für Palma de Mallorca vom 19. Juli bis 26. Juli 2024

Beginnend mit dem 19. Juli 2024, zeigt sich das Wetter in Palma mit vereinzelten Wolken, doch die Sonne behält die Oberhand bei angenehmen 31 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 37%.

Am 20. Juli erstrahlt der Himmel über Palma in klarem Azur und die Temperaturen halten sich weiterhin bei idealen 30 Grad Celsius. Auch an diesem Tag sorgt ein leichter Wind für eine wohlige Brise. Eine leichte Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 51% könnte den Tag etwas schwerer wirken lassen, doch der geringe Wind bringt erfahrungsgemäß Erleichterung.

Ein Wochenende unter klarem Himmel

Die Tage des Wochenendes, der 21. und 22. Juli, begrüßen ihre Besucher jeweils mit klarem Himmel. Temperaturen um die 30 bzw. 28 Grad Celsius, begleitet von angenehmen Windgeschwindigkeiten, machen Outdoor-Aktivitäten zu einer wahren Freude. Besonders Wassersportler oder Strandliebhaber kommen bei diesem Wetter auf ihre Kosten.

Während der gesamten Woche bleibt der Druck stabil, was angenehme Bedingungen ohne große Wetterschwankungen bedeutet. Mit Sonnenaufgangszeiten um kurz nach halb fünf und Sonnenuntergangszeiten kurz nach sieben Uhr abends sind lange, sonnendurchflutete Tage garantiert.

Fortsetzung des strahlenden Wetters

Von Montag, dem 23. Juli, bis zum darauffolgenden Donnerstag, den 26. Juli, bleibt der Himmel über Palma de Mallorca weitgehend klar. Die Temperaturen bewegen sich stetig um die 29-30 Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit sowie der Wind bieten durchgehend angenehme Verhältnisse.

Die Besucher und Einwohner von Palma können sich also auf wundervolle Tage freuen, die eingeladen sind, das vielfältige Freizeitangebot der Insel in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:37:31. +++