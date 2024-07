Sonnige Aussichten für Selva: Die Wetterprognose für die kommende Woche (19.07.2024 bis 26.07.2024)

Das Wetter in Selva: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel

Die Sonne bestimmt in der idyllischen Gemeinde Selva auf Mallorca das Wettergeschehen der kommenden Woche. Mit Höchsttemperaturen, die auf sommerliche 37 Grad Celsius klettern, erwartet Einheimische sowie Urlauber ein wahrer Sonnengenuss.

Freitag, 19. Juli 2024: Leicht bewölkt und heiß

Zum Auftakt der Woche begrüßt Selva seine Besucher am Freitag mit lichter Bewölkung und einer Spitze von 37 Grad Celsius. Die Windverhältnisse zeigen sich sanft bei einer Geschwindigkeit von gerade einmal 2 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% und einem Luftdruck von 1018 hPa erwartet Sie ein trockener und angenehmer Tag, der Sie bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr zum Verweilen im Freien einlädt.

Ein sonniges Wochenende steht bevor

Das Wochenende präsentiert sich von seiner besten Seite: Am Samstag den 20. Juli erwartet Sie ein klarer Himmel bei angenehmen 35 Grad Celsius, perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Der Sonntag zeigt sich etwas milder mit Temperaturen von bis zu 27 Grad und verstreuten Wolkenfeldern, während der Wind leicht auf 8 km/h auffrischt.

Die Woche startet mit blauem Himmel

Die weiteren Tage stehen dem Wochenende in nichts nach. Von Montag, dem 22. Juli, bis Donnerstag, dem 26. Juli, genießen Sie ununterbrochenen Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 31 und 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit Werten zwischen 29% und 38% noch in einem angenehmen Rahmen, und auch der Wind bleibt sanft.

Optimale Bedingungen für Urlauber in Selva

Selva ist bekannt für seine malerische Landschaft und die ruhige Atmosphäre. Diese Woche bietet ideale Voraussetzungen, um die zahlreichen Wanderwege zu erkunden oder sich in einem der charmanten Cafés niederzulassen.

Doch auch die Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten: Die Sonnenaufgänge in Selva sind in dieser Woche besonders früh und laden zu einem morgendlichen Bad oder einer Yoga-Session am Strand ein. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Sonnenschutz verwenden, denn die UV-Indexwerte könnten durch den klaren Himmel steigen.

Wer das mallorquinische Flair lieber im Schatten genießt, findet überall in Selva gemütliche Plätze zum Entspannen. Mit den angenehm leichten Winden und der geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit ist die kommende Woche wie geschaffen für einen erinnerungswürdigen Urlaub auf dieser wunderschönen Baleareninsel.

