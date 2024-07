Sonniges Wetter und milde Brisen: Bunyola genießt eine Woche voller Klarheit (19.7.2024)

Die perfekte Sommerwoche: Bunyola baskt in strahlendem Sonnenschein

Wenn Sie nach einem Ort suchen, an dem Sie eine Woche voller Sonnenschein planen können, ist Bunyola auf Mallorca genau das Richtige für Sie. Unsere neuesten Wetterdaten bestätigen, dass die kommenden Tage höchst angenehm werden – eine ideale Gelegenheit für Aktivitäten im Freien und die Erkundung der malerischen Umgebung. Hier ist Ihre detaillierte Vorhersage für die Wetterbedingungen für die nächste Woche vom 19. bis 26. Juli 2024.

Die Prognose vom 19.7.2024 bis 26.7.2024

Freitag, 19. Juli: Die Temperatur steigt auf warme 31°C, während sich der Himmel mit vereinzelten Wolken ziert. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h, was Frische ohne Kälte verspricht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 33% angenehm niedrig, ideal für längere Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten, während der Luftdruck bei stabilen 1019 hPa liegt.

Samstag, 20. Juli: Das Thermometer zeigt wieder 31°C, aber der Himmel ist nun komplett wolkenfrei. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%. Der Luftdruck sinkt geringfügig auf 1012 hPa.

Sonntag, 21. Juli: Ein wenig Abkühlung findet statt mit Höchsttemperaturen von 27°C, klarer Himmel und einer frischen Brise bei 8 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 53%, so dass es sich weicher anfühlt, während der Luftdruck unverändert bleibt.

Die nächsten Tage: Ab Montag bis zum Ende der Prognose bleibt das Wetter mit klarem Himmel bei Temperaturen von 27°C bis 30°C relativ konstant. Der Wind bleibt leicht und die Feuchtigkeit durchschnittlich, während der Luftdruck geringen Schwankungen unterliegt. Dies verspricht traumhafte Sommertage in Bunyola.

Wetterhighlights und Sonnenaufgangszeiten

Zu den Spitzenzeiten des Tageslichts erwarten Sie täglich unaufhaltsam strahlende Sonne – ein wahres Geschenk für Sonnenanbeter und alle, die das mediterrane Leben lieben. Von Sonnenaufgängen um ca. 4:37 Uhr bis zu Sonnenuntergängen nahe 19:11 Uhr wird Bunyola in natürliches Licht getaucht, das jedes Herz höherschlagen lässt.

Genießen Sie Bunyolas Bestes

Ob Sie durch die Olivenhaine schlendern, entspannte Tage am Pool verbringen oder die lokale Gastronomie erkunden – das Wetter in Bunyola spielt mit in Ihren Plänen für uneingeschränkten Genuss. Freuen Sie sich auf eine Woche, in der die Sonne Ihr treuer Begleiter ist. Packen Sie die Sonnencreme ein und lassen Sie sich von Bunyolas Charme verzaubern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:25:04. +++