Ein Blick auf das aktuelle Wettergeschehen in Llubí

Mediterrane Sommertage stehen bevor! Mit einem Hochdruckgebiet, das sich über Llubí auf Mallorca ausbreitet, dürfen sich Einheimische und Besucher auf eine Woche voller Sonnenschein und heißer Temperaturen einstellen. Wir werfen einen intensiven Blick auf die Wetterprognose vom 19. Juli bis zum 26. Juli 2024, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Tage bestmöglich zu planen.

Wettervorhersage: Sobald der Tag in Llubí erwacht

Der Freitag, 19. Juli 2024, startet in Llubí mit durchbrochenen Wolken und beeindruckt durch Spitzenwerte von 38°C. Eine leichte Brise mit 3 km/h fügt dem Tag ein erfrischendes Element bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 12% hinzu. Der Druck hält sich bei 1018 hPa. Genießen Sie atemberaubende Momente beim Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

Perfektes Ausflugswetter am Wochenende in Llubí

Das Wochenende lädt mit einem strahlend klaren Himmel ein. Am Samstag, den 20. Juli, regiert der pure Sonnenschein bei 36°C, während ein Wind von 7 km/h für angenehme Abkühlung stimmt. Eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 22% verleiht dem Tag Frische. Der Sonntag (21. Juli) präsentiert sich abgespeckt auf sommerliche 28°C mit vereinzelten Wolken und bombastischen, stimmungsvollen Sonnenauf- und -untergängen bei leichter Brise.

Kommende Tage: Kontinuität des Sommerwetters

Der Beginn der neuen Woche knüpft nahtlos an das Wochenende an. Am Montag, 22. Juli, und Dienstag, 23. Juli, erfreuen wir uns weiter an einem klaren Himmel. Mit Temperaturen, die sich kontinuierlich zwischen 32 und 34°C bewegen und nur dezentem Wind, verspricht die kommende Woche ausgelassene Sommerfreuden. Trotz eines marginalen Anstiegs der Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter in Llubí ungestört heiter.

Wettertrend bis Ende der Woche

Die Prognose bleibt stabil: Mittwoch, 24. Juli, und Donnerstag, 25. Juli, bieten weiterhin angenehm hohe 30er Temperaturen und klarsten Himmel. Während die Luftfeuchtigkeit schwankt, sorgt ein leichtes Lüftchen weiterhin für Südseefeeling auf der Insel. Der Freitag führt uns schließlich in das letzte Quartal der Woche, wobeitechnologischen die schöne Wetterlage mit 33 Grad Höchsttemperatur und herrlichem Sonnenschein weiterhin Bestand hat.

Fazit: Die kommende Woche in Llubí lädt zu Strandbesuchen, Terrassenabenden und unbeschwerten Stunden im Freien ein. Ein hervorragender Zeitpunkt, um Mallorca von seiner schönsten Seite zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:33:35. +++