Vorhersage: Bezauberndes Sommerwetter in Felanitx - Sonnige Aussichten für die kommende Woche (19.7.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Felanitx

Hohe Temperaturen und überwiegend sonniger Himmel: Die Bewohner und Besucher von Felanitx können sich auf eine Woche voller Sonnenschein freuen. Mit Temperaturen, die durchgehend über der 30-Grad-Marke liegen, und einem meist klaren Himmel wird uns das typische Mittelmeerklima in seinen Bann ziehen.

Wetterübersicht für die nächsten 7 Tage in Felanitx

Von Freitag, den 19. Juli 2024, bis zum Donnerstag, den 26. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Hier ein detaillierter Blick auf die täglichen Vorhersagen:

Felanitx präsentiert sich damit als idealer Ort, um die schönen Seiten des Sommers an der mallorquinischen Küste zu genießen, sei es am Strand, beim Sightseeing oder beim Entspannen in einem der vielen Cafés.

Wetterhighlights und Sonnenauf- sowie -untergangszeiten

Die Sonnenaufgangszeiten für die kommende Woche variieren nur leicht und beginnen zwischen 4:35 und 4:41 Uhr morgens. Die Sonnenuntergänge finden zwischen 19:05 und 19:11 Uhr statt und bieten somit lange, genussvolle Abendstunden.

