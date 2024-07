Vorhersage: Sonniges und heißes Wetter in Sineu, 19.07.2024 - 26.07.2024

Heiße Sommertage: Sineu erwartet sonnige Aussichten

Die kommende Woche verspricht in Sineu beachtliches Sommerwetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Mit dem Mallorca-Wetter können Einwohner und Besucher sich auf ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien einstellen.

Wetteraktualisierung: Sineu erlebt eine Hitzewelle

Am Freitag, dem 19. Juli 2024, beginnt die Hitzewelle in Sineu mit einer Höchsttemperatur von 38 Grad Celsius. Es werden gebrochene Wolken am Himmel erwartet, jedoch sollte dies den Sonnenschein nicht wesentlich beeinträchtigen. Zudem liegen die Windgeschwindigkeit bei sanften 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 12%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1018 hPa.

Der 20. Juli wird weiterhin strahlenden Himmel mit ungetrübtem Sonnenschein und einer angenehmen Temperatur von 35 Grad Celsius gewähren. Mit einer leichten Brise von 7 km/h, einer relativen Feuchtigkeit von 24% und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1012 hPa wird der Tag perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten sein.

Temperaturabfall und Wolkenbildung

Der 21. Juli bringt eine kleine Abkühlung auf 28 Grad Celsius mit sich, begleitet von vereinzelten Wolken. Der Wind wird stärker, mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich etwas auf 50%, während der Druck konstant bei 1012 hPa bleibt.

Die Folgetage vom 22. Juli bis 26. Juli halten das herrliche Wetter in Sineu aufrecht. Die Temperaturen pendeln sich um 31 bis 33 Grad Celsius ein, und der Himmel bleibt weitgehend klar. Die Luftfeuchtigkeit variiert leicht, und auch der Wind bleibt meistens schwach, was ausgezeichnete Bedingungen für alles von Strandbesuchen bis hin zu abendlichen Spaziergängen bietet.

Abendliche Abkühlung und herrliche Sonnenuntergänge

Die langen Sommerabende in Sineu können Sie bei wunderschönen Sonnenuntergängen, die zwischen 19:06 und 19:12 Uhr stattfinden, genießen. Denn trotz der Hitze des Tages, kühlt es sich abends ein wenig ab, und bietet somit perfekte Temperaturen für erholsame Nächte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:44:44. +++