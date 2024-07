Wetter in Alaró (19.07.2024 bis 26.07.2024): Sonnenschein und Sommerhitze dominieren

Soaring Temperatures and Blissful Sunshine Set to Continue in Alaró

Alaró, Mallorca - Die Bürger Mallorcas können sich weiterhin auf eine Welle von warmem, trockenem Wetter einstellen, insbesondere im wunderschönen Alaró, wo die Sommerhitze und der strahlende Sonnenschein die nächsten Tage dominieren werden.

Hochsommerliche Temperaturen bis zu 36°C

Die Hitze hat sich auf der Insel festgesetzt, und Temperaturen, die in Alaró auf bis zu 36 Grad Celsius am 19. Juli 2024 klettern. Mit verstreuten Wolken am Himmel wird der Donnerstag dennoch größtenteils sonnig bleiben, bei einer angenehm leichten Brise von 3 km/h, niedriger Luftfeuchtigkeit von 16 % und einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa.

Von wolkenlosem Himmel zu leichten Wolken

Am 20. Juli zeigt sich der Wolken leere Himmel von seiner besten Seite und die Temperaturen geben leicht nach auf 34 Grad, was die Gelegenheit für Aktivitäten im Freien nur noch schmackhafter macht. Der Wind frischt etwas auf, und die Humidität steigt auf 27%, dennoch wird der Freitag ein idealer Tag, um Mallorcas Charme vollends auszukosten.

Über das Wochenende legt sich eine dünne Wolkenbedeckung über Alaró, die Temperaturen kühlen am Samstag, den 21. Juli, auf erträglichere 28 Grad ab, bei einem mäßigen Wind von 8 km/h und steigender Luftfeuchtigkeit von 49%. Dieser Trend zu leichtem Rückgang der Hitze setzt sich über die Woche etwas fort, bleibt jedoch mit 30 Grad am Sonntag und sogar 33 Grad zur Wochenmitte immer noch deutlich in der sommerlichen Komfortzone.

Kühle Morgen und laue Abende

Die Thermometer steigen zwar am Tag, doch die Morgen und Abende säumen sich mit angenehmer Kühle. Der Sonnenaufgang in Alaró findet etwa um 4:40 Uhr statt und bietet ein Spektakel für Frühaufsteher, während der Sonnenuntergang um ca. 19:10 Uhr stimmungsvolle Abende einläutet.

Ein Blick auf die Wetterwoche in Alaró

Die Wetterbedingungen in Alaró sind günstig für alle typischen Sommertätigkeiten - ob ein Besuch in den malerischen Bergen, ein Tag am Strand oder ein gemütlicher Rundgang durch Alarós historischen Stadtkern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:20:30. +++