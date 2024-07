Wetter Maria de la Salut (19.07.24 bis 26.07.24): Hitzewelle mit klarem Himmel erwartet

Das Sommerwetter in Maria de la Salut: Höchste Temperaturen und klare Sicht

Die Sommermonate auf Mallorca sind bekannt für ihre warme und freundliche Atmosphäre. In Maria de la Salut zeigt sich das Wetter der kommenden Tage von einer besonders heißen und trockenen Seite. Von Donnerstag, dem 19. Juli 2024, bis einschließlich Donnerstag, dem 26. Juli 2024, sagen Meteorologen klaren Himmel und anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen weit in den 30ern voraus.

Wettertrends und Prognosen für die Woche in Maria de la Salut

Zum Auftakt der Woche setzt sich der Trend für heißes Wetter in Maria de la Salut fort, mit einer Höchsttemperatur von 37°C am Donnerstag und 36°C am darauffolgenden Tag unter leicht bewölktem Himmel, was Bürger und Besucher gleichermaßen veranlassen dürfte, nach Abkühlung zu suchen. Der Wochenendbeginn zeigt sich mit leicht zerstreuten Wolken am Samstag spürbar milder bei einer Höchsttemperatur von 28°C.

Die Folgetage offenbaren eine leichte Abkühlung mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die mit Höchstwerten von 31°C bis 33°C für ideale Ferienbedingungen sorgen. Es bleibt weitestgehend trocken mit einer allmählichen Zunahme der Luftfeuchtigkeit im Verlauf der Woche.

Windverhältnisse und Sonnenaufgang- sowie Sonnenuntergangszeiten

Trotz der Hitze versprechen die Windverhältnisse eine willkommene Brise, die zwischen 2 und 10 km/h wehen wird. Besonders die frühen Morgenstunden und die Abenddämmerung bieten bewegte Momente unter dem klaren Himmel Mallorcas. Die Sonne kündigt in Maria de la Salut ihre erste Präsenz um 4:35 Uhr morgens an und verabschiedet sich am spätesten Tag ihrer Prognose um 19:6 Uhr am Abend.19:6 Uhr

Diese Periode kennzeichnet sich durch lange Tage und kurze Nächte – perfekt, um das umfangreice Kultur- und Freizeitangebot von Mallorca auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:35:20. +++