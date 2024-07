Wetter Santanyí (19.07.24 bis 26.07.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Wetter in Santanyí: Sonne satt und angenehme Temperaturen

Wer aktuell Urlaubspläne auf Mallorca schmiedet, kann sich über die angenehmen Temperaturvorhersagen für die Region Santanyí freuen. Die kommende Woche verspricht vorwiegend klaren Himmel und viel Sonnenschein, was ideale Bedingungen für ausgiebige Strandtage oder Erkundungstouren bietet.

Vom 19.07.2024 bis zum 26.07.2024: Das Wetter in Santanyí

Am 19. Juli erwartet die Besucher von Santanyí ein angenehmer Tag mit 30°C und verstreuten Wolken am Himmel. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 5 km/h trägt zur Erfrischung bei.

Ab dem 20. Juli erfreuen wir uns eines strahlend blauen Himmels. Bei 28°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60% steht einem entspannten Tag nichts im Weg. Mit einem sanften Wind von 6 km/h bleibt das Wetter beständig freundlich.

Weiterhin sonnig geht es auch in den folgenden Tagen weiter. Am 21. und 22. Juli hält die klarer Himmel an, und die Temperaturen pendeln sich bei 27°C ein, während die Winde mit 11 und später 6 km/h wehen.

Die Temperaturen klettern wieder leicht am 23. Juli auf 29°C, begünstigt durch geringe Windgeschwindigkeiten und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 50%. Ähnliche Bedingungen mit 29°C zeigt das Thermometer auch am 24. Juli.

Der Abschluss der Wochenprognose führt uns zum 25. und 26. Juli, wo die Maximaltemperaturen leicht auf 27°C und 28°C sinken und der Himmel weiterhin ungetrübt bleibt. Die Markenzeichen dieser Tage sind klare Luft und eine angenehm erfrischende Brise.

Tipps für Urlauber: Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Besonders reizvoll für Outdoor-Begeisterte zeigt sich Mallorca im Licht dieser vorhergesagten Wetterverhältnisse. Egal ob am Strand relaxen, durch die malerischen Ortschaften schlendern oder aktive Wanderungen unternehmen – das Wetter in SantanyíSantanyí spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:42:46. +++