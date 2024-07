Wetteraussichten für Consell, Mallorca: Sonnige und heiße Tage vom 19.07.2024 bis 26.07.2024

Wetterprognose für Consell vom 19. Juli bis zum 26. Juli 2024

Wetterprognose für Consell vom 19. Juli bis zum 26. Juli 2024 Die kommende Woche in ConsellConsell verspricht, bei sommerlichen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel, eine ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten zu werden. Bemerkenswert hohe Temperaturen werden die Sonnenanbeter und Urlauber begeistern, während die jüngsten meteorologischen Daten auf eine geringe Windbewegung hinweisen, die angenehmerweise für eine sanfte Brise sorgen wird.

Herrliche Sonnentage mit hohen Temperaturen

Am Freitag, den 19. Juli, weht kaum ein Lüftchen, während das Quecksilber auf satte 36 Grad Celsius klettert. Der Tag begrüßt uns mit vereinzelten Wolken, doch die niedrige Luftfeuchtigkeit von 16% sowie der Luftdruck von 1018 hPa garantieren ein angenehmes Klima. Die Sonne wird um 4:36 Uhr auf- und um 19:13 Uhr untergehen.

Das Wochenende beginnt am 20. Juli mit einem strahlend klaren Himmel. Trotz eines geringfügigen Anstiegs der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h, bleibt das Thermometer bei hohen 34 Grad. Feuchtigkeit und Luftdruck nehmen leicht zu, was eine Anpassung an diese trocken-heiße Atmosphäre notwendig macht.

Sonntag, der 21. Juli, bringt eine leichte Abkühlung und begleitet uns mit angenehmen 29 Grad und mehr Böen bis zu 9 km/h. Touristen sowie Einheimische können bei einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem gleichbleibenden Luftdruck von 1012 hPa weiterhin die sonnigen Annehmlichkeiten Mallorcas genießen.

Stabiles Sommerwetter in der neuen Woche

Die folgenden Tage bestechen durch Beständigkeit. Am 22. und 23. Juli hält das Wetter mit Temperaturen von 30 Grad bzw. 33 Grad und klarer Sicht an diesem ungetrübten Sommertagebuch fest. Die Winde bleiben mild und der Luftdruck stabil.

Richtung Wochenende zeigt die Prognose am 24. und 25. Juli einen leichten Anstieg auf 34 Grad und anschließend leichter Abkühlung auf 31 Grad. Die windigen Verhältnisse könnten zu erfrischenden Brisen am Abend führen.

Den krönenden Abschluss der Woche bildet der 26. Juli mit einer behaglichen 32 Grad Wärme und einem milden Wind. Das Barometer sinkt leicht, bleibt jedoch im komfortablen Bereich.

Der Sonnenaufgang erfolgt gegen 4:42 Uhr und die Abenddämmerung gegen 19:07 Uhr, was lange Tage voller Sonnenschein und Genuss bedeutet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:27:36. +++