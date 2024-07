Wetteraussichten für Fornalutx: Sommerglanz mit Temperaturen bis zu 33°C erwartet (19.7.2024)

Strahlender Sommer in Fornalutx: Überblick über die kommende Woche

Die malerische Ortschaft FornalutxFornalutx auf Mallorca zeigt sich derzeit von ihrer sonnenverwöhnten Seite. Mit den Sommermonaten Juli und August auf der Rückseite, lässt das Wetter kein Wölkchen am Himmel und lockt Einwohner sowie Touristen nach draußen. Was die Wettervorhersage für die nächsten Tage bereithält, verraten wir Ihnen in unserem Artikel.

Hochsommerliche Bedingungen starten das Wochenende

Am Freitag, den 19. Juli 2024, dürfen sich die Besucher von Fornalutx auf heiße 33°C einstellen, wobei vereinzelte Wolken den blauen Himmel schmücken. Für frühe Aktivitäten empfehlen wir den Sonnenaufgang um 4:36 Uhr, der einen angenehm kühlen Start in den Tag ermöglicht. Treten Sie hinaus in den freien Abend und genießen Sie den Sonnenuntergang um 19:13 Uhr.

Ungetrübter Sonnenschein prägt das Wochenende

Das Wochenende hält die sommerliche Idylle mit einem klarem Himmel beständig. Ein leichter Wind trägt am Samstag, 20. Juli, dazu bei, des Tages 32°C angenehm erscheinen zu lassen. Trotz der Wärme ist die Luftfeuchtigkeit mit 35% noch erträglich.

Der Sonntag schließt sich nahtlos an, allerdings mit einem leichten Rückgang der Temperaturen auf 27°C, perfekt, um das Dorf und die umliegende Natur zu erkunden. Kräftige Brisen runden den Tag ab und bieten eine Abkühlung, vor allem für Wander- und Radfahrbegeisterte.

Erfrischung in der Woche: Temperaturen zwischen 27°C und 31°C

Die neue Woche hält das sommerliche Rendezvous auf Fornalutx aufrecht. Von Montag, 22. Juli, bis zum Mittwoch, 24. Juli, erwartet Sie durchgängig ein klarer Himmel bei Werten um die 30°C und darüber. Diese idealen Bedingungen bieten sich für jegliche Outdoor-Aktivität vom Wassersport bis zum gemütlichen Verweilen in einem Café an.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet ein leichter Temperaturabfall auf 29°C am Donnerstag, 26. Juli, was immernoch optimale Voraussetzungen für jegliche Untersuchungen des mallorquinischen Sommers verspricht.

