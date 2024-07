Wetteraussichten für Montuïri: Eine sonnenverwöhnte Woche steht bevor (19.7.2024)

Wetterlage in Montuïri: Sonnenschein und Sommertemperaturen dominieren die Insel

In Montuïri, gelegen im Herzen Mallorcas, dürfen sich Einheimische und Besucher auf einen strahlend sonnigen Wochenverlauf freuen. Mit Temperaturen, die von warm bis heiß reichen, zeigt sich das typisch mediterrane Klima von seiner angenehmsten Seite. Wir werfen einen Blick auf die täglichen Wetterverhältnisse und bereiten Sie auf eine Woche voller Sonne und blauem Himmel vor.

Donnerstag, 19. Juli 2024: Teilweise bewölkt und hochsommerliche Hitze

Montuïri erlebt am heutigen Tag eine Mischung aus Sonne und lockerer Bewölkung. Bei 37 Grad Celsius lässt die Hitze kaum Abkühlung zu, dennoch bleibt der Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h eher sanft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 14%, während der Luftdruck stabil bei 1018 hPa bleibt. Genießen Sie das Freiluftvergnügen – doch vergessen Sie nicht auf ausreichenden Sonnenschutz! Der Tag beginnt um 4:36 Uhr mit dem Sonnenaufgang und klingt um 19:12 Uhr mit einem späten Sonnenuntergang aus.

Freitag, 20. Juli 2024: Ein himmelblauer Tag in Montuïri

Begrüßen Sie den Freitag unter einem klaren Himmel bei angenehmen 34 Grad Celsius. Es ist der perfekte Tag, um die malerischen Landschaften rund um Montuïri zu erkunden oder eine Pause im Schatten eines Olivenbaumes einzulegen. Eine frische Brise mit 7 km/h weht leicht durch die Stadt und bringt etwas Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit auf 30% ansteigt und der Luftdruck auf 1012 hPa sinkt. Sonnenauf- und untergang markieren um 4:37 Uhr und 19:11 Uhr den Beginn sowie das Ende eines traumhaften Tages.

Samstag und Sonntag: Entspannung unter einem leicht bewölkten Himmel

Am Wochenende präsentiert sich das Wetter von einer leicht veränderten Seite. Einige wenige Wolken schieben sich am Samstag, den 21. Juli, über den ansonsten blauen Himmel, was nicht zuletzt zur Abkühlung auf 28 Grad Celsius beiträgt. Ein frischerlicher Wind von 10 km/h und eine ansteigende Luftfeuchtigkeit von 48% machen Aktivitäten im Freien besonders angenehm. Der Luftdruck hält sich konstant bei 1012 hPa. Sonne und Mond beehren uns am Wochenende mit ihren Auf- und Untergängen jeweils um 4:37 Uhr und 19:10 Uhr am Samstag sowie am Sonntag entsprechend eine Minute später.

In den darauffolgenden Tagen der kommenden Woche können Sie mit fortgesetzt klarem Himmel und somit bestem Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien planen. Temperaturen pendeln sich kontinuierlich bei über 30 Grad ein, mit Ausnahme des Montags, den 25. Juli, wo etwas mildere 31 Grad für eine kleine Erfrischung sorgen. Die Winde bleiben durchgehend schwach, und auch die Luftfeuchtigkeit steigt nicht über 39%, was die Tage angenehm trocken hält. Achten Sie jedoch weiterhin auf angemessenen Sonnenschutz und ausreichende Flüssigkeitszufuhr während dieser sonnigen Tage.

Prognose für die kommende Woche

Nach einer idyllischen Woche sagt der Sonnenaufgang in Montuïri ab 4:40 Uhr und der Sonnenuntergang ab 19:08 Uhr jeden Tag ein strahlendes Hallo und eine herzliche Verabschiedung. Genießen Sie die langen Tage und lauen Abende auf der bezaubernden Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:36:27. +++