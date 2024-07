Wetterprognose Manacor: Temperaturhoch und klare Himmel in der nächsten Woche (19.7.2024)

Das strahlende Sommerwetter in Manacor

Während wir uns in die Mitte des Julis bewegen, hält das mallorquinische Sommerparadies ManacorManacor eine Fülle strahlender Tage bereit. Die Wetterprognose in Manacor für den Zeitraum vom 19.07.2024 bis zum 26.07.2024 verspricht angenehme Tage, ideale Bedingungen um das vielfältige Freizeitangebot der Region zu genießen.

Höchstwerte und ungetrübter Sonnenschein

Am Freitag, den 19. Juli 2024, erwarten uns leicht bewölkte Himmel, jedoch dominiert der Sonnenschein mit einer Höchsttemperatur von 31°C. Ein leichter Wind sorgt für eine frische Brise bei nur 34% Luftfeuchtigkeit. Verabschieden wird sich der Tag mit einem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Über das Wochenende nimmt die Hitze weiter zu. Der Samstag (20.07.2024) grüßt uns mit einem klaren Himmel und einem Temperaturhoch von 32°C. Die leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 38% ist kaum merklich bei einem sanften Wind von 7 km/h.

Angenehmer Wetterumschwung Mitte der Woche

Der Beginn der neuen Woche startet am Sonntag (21.07.2024) etwas milder mit durchschnittlich 27°C und wenigen Wolken am Himmel. Mit einem leicht frischeren Windzug bei 9 km/h bleibt das Wetter angenehm bei einer Luftfeuchtigkeit von 54%.

Die Tage Dienstag (22.07.2024) bis Donnerstag (24.07.2024) präsentieren sich durchweg mit strahlendem Sonnenschein und klarer Luft. Die Quecksilbersäule pendelt um die 30°C Marke, was ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten im Freien verspricht.

Kurzer Regenschauer am Freitag

Ein kurzes Intermezzo bringt der Freitag (25.07.2024) mit sich. Leichter Regen sorgt für eine kleine Abkühlung bei 29°C, was die perfekte Gelegenheit für einen Besuch in einem der vielen Museen oder eine entspannte Kaffeepause in den charmanten Cafés von Manacor bietet.

Ausblick auf die folgende Woche

Den Abschluss unserer Siebentagesprognose bildet der Samstag (26.07.2024) mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein, 30°C und geringem Wind. Dieser konstante Wettertrend ermöglicht Langzeitplanungen ohne wetterbedingte Überraschungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:34:24. +++