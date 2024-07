Wettervorhersage Capdepera: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 19.07.2024 bis 26.07.2024

Wetter-Update für Capdepera: Sommerliche Temperaturen in Sicht

Die kommenden Tage in Capdepera versprechen sommerliche Wärme und überwiegend klaren Himmel, mit einer kurzen Unterbrechung durch leichte Niederschläge zur Wochenmitte. Tauchen Sie mit uns in die tagesgenaue Wetteranalyse für den Zeitraum vom 19. Juli bis 26. Juli 2024 ein und erfahren Sie, was Sie meteorologisch erhoffen können.

Leichter Wolkenschleier und sommerliche Temperaturen am 19. Juli 2024

Der Sommer in Capdepera zeigt sich am Donnerstag, den 19. Juli, von einer milderen Seite. Die Temperatur erreicht angenehme 28°C, und trotz der überwiegend bewölkten Himmelsbedeckung lassen sich die Sonnenstrahlen erahnen. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, sodass die Luft leicht und erfrischend weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, während der Luftdruck stabil bei 1019 hPa liegt. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen, bevor die Sonne um 19:10 Uhr dem Tag Adieu sagt.

Strahlend blauer Himmel am 20. Juli 2024

Freitag wird ein Tag zum Genießen sein, denn der Himmel über Capdepera präsentiert sich klar und einladend. Die Temperatur schnellt leicht nach oben auf 29°C und lädt zu Strandbesuchen und Outdoor-Aktivitäten ein. Der Wind frischt ein wenig auf und weht mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht sinkt auf 52%. Der atmosphärische Druck lässt etwas nach und steht bei 1012 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen diesen idealen Sommertag perfekt ein, sie ereignen sich um 4:34 Uhr bzw. 19:09 Uhr.

Wolkenspiele und milde Brisen am 21. Juli 2024

Am Samstag zeigen sich vereinzelt Wolken am Himmel, die das Sonnenlicht filtern. Doch mit 24°C bleibt es angenehm warm. Frischer Wind mit Geschwindigkeiten von 11 km/h bringt Bewegung in die Luft. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 71% könnte für manche etwas schwül erscheinen, der Luftdruck hält sich gleichbleibend bei 1012 hPa. Vergessen Sie nicht, die schönen Momente im Freien zu zelebrieren, wenn die Sonne um 19:09 Uhr untergeht.

Sonnenanbeter aufgepasst: Hochsommerliche Temperaturen voraus

Zwischen dem 22. Juli und 26. Juli schlägt das Herz eines jeden Sonnenanbeters höher. Mit Temperaturen von 25°C bis 27°C und klarem Himmel stehen die Tage ganz im Zeichen sommerlichen Wohlfühlwetters. Besonders der Sonntag mit leichten 24°C und Lichtregen bietet eine willkommene Abkühlung, bevor die Woche mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 25°C endet. Die Sonnenauf- und -untergänge zwischen 4:36 Uhr und 19:05 Uhr runden den typischen Sommercharakter in Capdepera ab.

